Thấp thỏm chờ Fed đêm nay: Bắt đáy cổ phiếu hay ôm tiền mặt?

Thị trường tài chính toàn cầu đang nín thở hướng mắt về Washington. Rạng sáng thứ năm (theo giờ Việt Nam), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tung ra quyết định chính sách tiền tệ quan trọng nhất kể từ đầu năm nay.

Giữa bối cảnh giá "vàng đen" nhảy múa và bóng ma lạm phát rình rập, một kịch bản "án binh bất động" gần như đã được giới đầu tư định đoạt.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào rạng sáng thứ 5 theo giờ Việt Nam (Ảnh: Bank Rates).

Cú sốc giá dầu và kịch bản "án binh bất động"

Theo dữ liệu từ Business Insider, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ chính thức công bố quyết định lãi suất vào lúc 14h thứ tư (giờ Mỹ, tức rạng sáng 19/3 theo giờ Việt Nam). Công cụ CME FedWatch - thước đo tâm lý thị trường - cho thấy xác suất Fed giữ nguyên lãi suất hiện ở mức gần như tuyệt đối.

Nguyên nhân cốt lõi đến từ điểm nóng địa chính trị. Hãng tin AP News dẫn phân tích cho thấy, xung đột tại Iran đang làm đảo lộn hoàn toàn triển vọng lạm phát và việc làm của nền kinh tế số 1 thế giới.

Đà tăng sốc của giá dầu và khí đốt đặt các quan chức Fed vào một kịch bản xấu nhất: Giá nhiên liệu đẩy lạm phát ngắn hạn tăng vọt, buộc cơ quan này phải neo cao lãi suất để kiềm chế. Thậm chí, nhiều chuyên gia kinh tế hiện dự báo đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay có thể phải lùi đến tận tháng 9, hoặc tồi tệ hơn là không có đợt cắt giảm nào.

"Với những gì đang diễn ra tại Iran và cú sốc dầu mỏ, dư địa xoay xở của Fed lúc này là rất hạn chế. Họ buộc phải chờ xem mọi thứ diễn biến ra sao", ông Nathan Sheets, Kinh tế trưởng toàn cầu tại Citi chia sẻ trên AP News.

Thực tế, dữ liệu lạm phát lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) của Mỹ đã tăng 3,1% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong hơn 2 năm. Chuyên gia Tim Duy từ SGH Macro nhận định trên AP News rằng, Fed nên nâng dự báo lạm phát lõi lên ít nhất 2,8% vào cuối năm nay.

Nếu điều này xảy ra, kịch bản hạ lãi suất trong năm 2026 là hoàn toàn phi lý. Lãi suất vay mua nhà kỳ hạn 30 năm tại Mỹ cũng đã nhích lên 6,1% trong tuần qua, phản ánh rõ kỳ vọng dòng tiền thắt chặt.

Thông điệp của ông Powell: Ẩn số định đoạt bảng điện

Trong bối cảnh kịch bản lãi suất gần như đã được định hình, sự chú ý của thị trường dồn vào thông điệp điều hành mà Chủ tịch Jerome Powell phát đi sau cuộc họp. Theo CNBC, đây mới là “ẩn số” có thể tạo ra biến động lớn trên các thị trường tài chính.

Ông Ben Emons từ FedWatch Advisors nhận định trên CNBC rằng, nếu ông Powell hé lộ lạm phát vẫn là rủi ro lớn, thị trường trái phiếu sẽ phản ứng cực mạnh. Đáng chú ý, một thái độ "diều hâu" (cứng rắn) lúc này có thể lại được giới đầu tư vỗ tay tán thưởng. Lý do là thị trường muốn thấy một Fed quyết liệt, không lặp lại sai lầm đắt giá khi từng coi lạm phát thời đại dịch là "tạm thời".

Nỗi ám ảnh từ sai lầm quá khứ khiến các quan chức Fed cực kỳ dè chừng, không dám vội vã hạ lãi suất khi giá năng lượng còn diễn biến phức tạp.

Bức tranh kinh tế Mỹ hiện tại là một bài toán khó. Chưa dừng lại ở đó, thượng tầng Fed cũng đang xáo trộn.

FOMC nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất khi giá dầu tăng vọt (Ảnh: Finimize).

Chiến lược "bắt đáy" và thiết lập phòng tuyến an toàn

Vậy nhà đầu tư nên làm gì giữa vòng xoáy tin tức dồn dập? Theo CNBC, nhiều chiến lược gia phố Wall đang nhìn thấy cơ hội giải ngân hiếm có ngay trước giờ G.

Thứ nhất, nhắm vào nhóm công nghệ và phần mềm. Bà Barbara Doran từ BD8 Capital tiết lộ đang gom mạnh quỹ ETF IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector). Trong kỷ nguyên mọi doanh nghiệp đều nỗ lực tích hợp AI, đây được xem là bài toán rủi ro - lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn.

Bên cạnh đó, thị trường quốc tế cũng là một mỏ vàng bị bỏ ngỏ. Điển hình như chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã rớt hơn 5% từ khi xung đột nổ ra, sâu hơn nhiều so với mức giảm 2% của S&P 500, mở ra dư địa phục hồi lớn.

Thứ hai, cơ hội từ cổ phiếu vốn hóa nhỏ và tài chính. CEO Asset Link, ông Devon Drew, đang đưa quỹ IWM (đại diện nhóm vốn hóa nhỏ) và KRE (nhóm ngân hàng khu vực) vào tầm ngắm. Đây là những nhóm chịu nhiều nợ lãi suất thả nổi và đã bị bán tháo mạnh tay thời gian qua.

Tuy nhiên, chúng sẽ là những "người chiến thắng" đầu tiên, bật tăng mạnh mẽ nhất nếu Fed phát đi tín hiệu nới lỏng nhờ chi phí vốn giảm và biên lãi ròng (NIM) mở rộng.

Ngược lại, với những nhà đầu tư đề cao sự an toàn, chiến lược phòng thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ông Brian Joyce, CEO Lighthouse Investment Group chia sẻ trên CNBC về việc bổ sung các quỹ ETF có cơ chế "buffer" (đệm giảm lỗ) như BALT. Quỹ này chỉ giảm vỏn vẹn 0,7% trong tháng 3, giúp nhà đầu tư vẫn bám trụ được với thị trường nhưng có "tấm khiên" bảo vệ khi giá rớt.

Đồng quan điểm, chuyên gia Steve Sosnick từ Interactive Brokers khuyến nghị dòng tiền trú ẩn có thể tìm đến trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn thông qua quỹ iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF. Lợi suất trái phiếu 2 năm đã tăng vọt gần 30 điểm cơ bản từ khi biến cố nổ ra, biến đây thành "bãi đỗ xe" an toàn và sinh lời tốt cho dòng tiền nhàn rỗi trong môi trường nhiều bất định.