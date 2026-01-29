Fed giữ nguyên lãi suất, thị trường tài chính toàn cầu vẫn rung chuyển

Tại cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2026, Fed đã quyết định tạm thời dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất vừa qua, trong bối cảnh cơ quan này đối mặt với nhiều nghi vấn liên quan tới tính độc lập và đang chờ bổ nhiệm lãnh đạo mới.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng mục tiêu 3,5-3,75%.

Tại cuộc họp gần đây, FOMC đã nâng mức đánh giá về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ, theo CNBC. Cơ quan này cũng tỏ ra bớt quan ngại về diễn biến thị trường lao động, thay vì tập trung nhiều hơn vào áp lực lạm phát.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC cho biết các chỉ báo hiện tại cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng với nhịp độ ổn định. Tăng trưởng việc làm duy trì ở mức vừa phải, tỷ lệ thất nghiệp xuất hiện dấu hiệu ổn định trở lại, trong khi lạm phát vẫn neo ở mức tương đối cao.

Đáng chú ý, FOMC đã loại bỏ một nhận định từng được nhấn mạnh trong các tuyên bố trước đó, rằng rủi ro thị trường lao động suy yếu lớn hơn nguy cơ lạm phát gia tăng.

Sự điều chỉnh này phản ánh khả năng Fed sẽ theo đuổi lập trường thận trọng và kiên nhẫn hơn, khi các nhà hoạch định chính sách đánh giá hai mục tiêu cốt lõi - ổn định giá cả và toàn dụng lao động - đang dần cân bằng trở lại.

Sau quyết định của Fed, chỉ số S&P 500 tăng 0,2% và có thời điểm trong phiên chạm mốc kỷ lục 7.002 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,4%, trong khi Dow Jones hầu như không biến động.

Giới đầu tư cũng dõi theo diễn biến của đồng USD, sau khi đồng bạc xanh trải qua phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm ngoái, lao dốc hơn 1%. Tính trong vòng một năm, USD đã mất trên 10% giá trị.

Đà suy yếu này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ quan điểm cho rằng USD đã giảm quá sâu, đồng thời khẳng định đồng tiền này vẫn đang “hoạt động rất tốt”. Bước sang phiên giao dịch hôm nay, USD ghi nhận sự hồi phục nhẹ.

Diễn biến lãi suất của Fed (Ảnh: Reuters).

Số liệu của Chính phủ Mỹ kể từ khi kết thúc đợt đóng cửa chính phủ vào cuối mùa thu năm ngoái cho thấy hoạt động kinh tế vững hơn và thị trường lao động ổn định hơn so với kỳ vọng. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,4% trong tháng 12. Tuy vậy, giới kinh tế vẫn giữ thái độ dè dặt.

Nhà kinh tế trưởng cấp cao Sarah House tại công ty tài chính Wells Fargo cho rằng thời gian trì hoãn càng kéo dài thì cơ sở dữ liệu kinh tế cần thiết để thuyết phục Fed nới lỏng chính sách càng phải yêu cầu cao hơn.

Dù phần lớn giới phân tích vẫn tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào một thời điểm nào đó, một số nhà kinh tế bắt đầu hoài nghi khả năng này.

Nhà kinh tế trưởng Michael Feroli tại JPMorgan dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt cả năm 2026. Theo ông, động thái tiếp theo của Fed sẽ là tăng lãi suất vào nửa cuối năm 2027.

Tuy nhiên, một câu hỏi khó được đặt ra là điều gì sẽ khiến Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tương lai?

Theo phân tích của Wall Street Journal, câu trả lời xoay quanh hai biến số cốt lõi là thị trường lao động Mỹ có suy yếu rõ rệt hay không và lạm phát có thực sự quay về mốc mục tiêu 2%.

Tính từ cuộc họp gần nhất của Fed vào tháng 12/2025 đến nay, cả hai điều kiện này vẫn chưa hội tụ. Đà tăng việc làm đã chững lại đáng kể, song tỷ lệ thất nghiệp lại cho thấy dấu hiệu đi ngang thay vì gia tăng.

Ở chiều giá cả, lạm phát hiện vẫn quanh mức 2,8%, cao hơn ngưỡng mục tiêu của Fed. Dù vậy, một số quan chức cho rằng nếu loại trừ tác động từ thuế quan, xu hướng lạm phát cơ bản đã tiến sát mức mong muốn hơn.

Bức tranh kinh tế như vậy khiến Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) rơi vào trạng thái "án binh bất động", bất chấp áp lực ngày càng lớn từ Nhà Trắng yêu cầu Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Phần lớn quan chức Fed vẫn tin rằng việc hạ lãi suất xuống mức thấp hơn có thể diễn ra trong năm nay, song thời điểm cụ thể vẫn là điểm gây tranh cãi, khi mỗi thành viên có cách nhìn khác nhau về mức độ chín muồi của các điều kiện cần thiết.