Fed giữ nguyên lãi suất cao nhất 23 năm, dự báo 2025 mới mạnh tay cắt giảm

Đúng như dự báo của thị trường, Fed không nâng lãi suất sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày. Lãi suất tại Mỹ hiện là 5,25-5,5%, mức cao nhất 23 năm.

Fed hôm qua cũng dự báo chỉ giảm lãi một lần năm nay, thay vì 3 lần như tuyên bố hồi đầu năm. Thông tin này được đưa ra bất chấp lạm phát tại Mỹ đang gần hơn tới mục tiêu 2%.

Tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết cơ quan này vẫn đang thận trọng về triển vọng lạm phát.

"Lạm phát đã giảm bớt trong năm qua nhưng vẫn ở mức cao. Dù số liệu gần đây cho thấy giá đã hạ nhiệt phần nào, nhưng nó mới là số liệu của một tháng và chưa đủ để tự tin rằng lạm phát đang giảm về mục tiêu 2%", ông giải thích trong họp báo.

Các quan chức Fed kỳ vọng rằng lộ trình hạ lãi suất sẽ được thực hiện mạnh tay hơn vào năm 2025, với 4 lần cắt giảm tương đương 1%. Từ nay đến năm 2025, quan chức Fed dự đoán sẽ có tổng cộng 5 lần hạ lãi suất, tương đương 1,25 điểm phần trăm, trong khi dự đoán hồi tháng 3 là 6 lần.

Fed tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao nhất 23 năm (Ảnh: CNBC).

Trước khi Fed đưa ra quyết định lãi suất, Bộ Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5. Cụ thể, CPI đi ngang khi so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ. Con số này thấp hơn dự báo tăng 0,1% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ.

Loại trừ thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ, cũng thấp hơn dự báo 0,3% và 3,5% của các chuyên gia. CPI tăng yếu hơn dự báo nhờ giá năng lượng giảm 2%, trong khi thực phẩm chỉ tăng 0,1%. Trong giá năng lượng, giá khí đốt giảm tới 3,6%.

Báo cáo CPI được công bố ngay thời điểm quan trọng của nền kinh tế Mỹ, trong bối cảnh Fed đang phải cân nhắc các động thái chính sách tiếp theo. Xu hướng của lạm phát là mối quan tâm hàng đầu của các quan chức.

Theo dữ liệu từ CME Group, sau khi Bộ Lao động Mỹ phát hành báo cáo CPI, các nhà giao dịch đã nâng xác suất Fed giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, các quan chức Fed đã nhấn mạnh rằng họ cần thấy thêm vài tháng dữ liệu tích cực trước khi nới lỏng chính sách.

Trước đó, Ngân hàng Goldman Sachs dự báo Fed hạ lãi suất 2 lần trong năm nay, với lần đầu tiên vào tháng 9. Trong khi đó, ngân hàng Bank of America dự báo Fed chỉ giảm lãi suất một lần trong năm nay, còn ngân hàng Citigroup dự báo Fed có thể giảm lãi suất 3 lần trong năm nay.

"Dự báo của chúng tôi về số lần giảm lãi suất tiếp tục hạn chế, vì chúng tôi tiếp tục nhận thấy chưa có gì đảm bảo chắc chắn lãi suất sẽ giảm", ông David Mericle, chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs, nhận định trong báo cáo.