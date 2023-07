Eximbank EDigi ra mắt tính năng "Đặt sân golf", "Thể thao - Giải trí"

Đặt sân golf trên Eximbank EDigi

Theo một số khảo sát, hiện có hơn 50.000 người Việt, 20.000 người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam chơi golf. Dự kiến đến năm 2025, tổng số người chơi bộ môn thể thao này sẽ tăng lên khoảng 300.000. Chưa kể, tour du lịch kết hợp chơi golf đang thu hút sự quan tâm, yêu thích của nhiều dân chuyên và người mới tham gia.

Người dùng hào hứng trải nghiệm đặt sân golf, đặt vé thể thao - giải trí trên Eximbank Edigi.

Nắm bắt xu hướng chơi golf tại Việt Nam, Eximbank EDigi nhanh chóng phát triển thêm tính năng "Đặt sân golf" ngay trên ứng dụng ngân hàng, với mong muốn hỗ trợ người dùng chủ động đặt sân trực tuyến bất kỳ lúc nào.

Hiện tính năng này của ngân hàng đã nhận được hợp tác với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp như BRG, FLC, Vinpearl, Mường Thanh, Novaland… Đây là các đơn vị sở hữu mạng lưới gần 100 sân golf đẹp, nổi tiếng nhất Việt Nam trải rộng khắp cả nước như Kings Island, Legend Hill, Sky Lake Golf & Resort, Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Nam Hội An, FLC Quảng Bình, Laguna Lang Co Golf Course, Sea Links Golf & Country Club, Long Thanh Golf Resort…

Không chỉ giúp người dùng tra cứu thông tin sân, chọn địa điểm và thời gian phù hợp với nhu cầu, tính năng còn cho phép người dùng thanh toán ngay trên Eximbank EDigi. Sự tiện lợi và hiện đại này cũng chính là điểm khác biệt so với các phương thức đặt sân truyền thống.

"Đặt sân golf" nhanh chóng và dễ dàng trên Eximbank EDigi (Ảnh: Eximbank).

Đặt vé "Thể thao - Giải trí" trên Eximbank EDigi

Mua vé online hiện là xu hướng phổ biến và được nhiều người dùng lựa chọn nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Ngoài đặt sân golf, Eximbank EDigi cũng phát triển thêm tính năng "Thể thao - Giải trí", mang tới trải nghiệm đặt vé vui chơi, sự kiện và thanh toán ngay trên ứng dụng ngân hàng.

Đặt vé qua tính năng "Thể thao - Giải trí" trên Eximbank EDigi (Ảnh: Eximbank).

Tính năng "Thể thao - Giải trí" đang triển khai cung cấp các loại vé giải trí tại các tổ hợp vui chơi, xem bóng đá, tham gia các giải chạy marathon..., mang tới nhiều hoạt động thư giãn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng mọi lúc mọi nơi.

Kết nối với nhiều đối tác như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Vingroup, VnExpress, Techcombank…, tiện ích hỗ trợ đặt vé tại các tổ hợp giải trí VinKE, thủy cung ở Times City Hà Nội, công viên giải trí VinWonders Nam Hội An, Nha Trang, Phú Quốc…, các Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam (V-league-1), Giải Bóng đá Cúp Quốc gia,… hay một số giải chạy marathon được tổ chức bởi VnExpress, Techcombank…

Ngoài ra, hiện VNPAY đã kết nối với 12/14 câu lạc bộ tại V.League 1 gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định, TPHCM, Thanh Hóa, Công An Hà Nội, Viettel, Nam Định, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Đà Nẵng, cũng như nhiều CLB tại V.League 2, đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng kết nối với các câu lạc bộ khác trong thời gian tới.

Thay vì truy cập website, xếp hàng tại quầy hay gọi hotline, giờ đây, chỉ cần chọn tính năng "Thể thao - Giải trí" trên Eximbank EDigi, người dùng có thể dễ dàng thanh toán và sở hữu vé nhanh chóng mà không cần cài đặt ứng dụng thứ ba.

Nhân dịp ra mắt tính năng mới này, từ 17/7 đến 13/8, khách hàng còn được giảm 50% (tối đa 70.000 đồng) khi nhập/chọn mã EDIGI70 để thanh toán đặt vé "Thể thao - Giải trí" trên Eximbank EDigi.

Ngoài 2 tính năng mới trên, ứng dụng Ngân hàng số Eximbank EDigi còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng thanh toán hỗ trợ người dùng tối ưu chi phí và tiết kiệm thời gian như đặt taxi, mua sắm VnShop, mua vé xe, tàu, máy bay, đặt phòng khách sạn, mua vé xem phim, đặt hoa, giao hàng và QR Pay.

Để được giải đáp thắc mắc, khách hàng liên hệ hotline chăm sóc khách hàng *6789 (8h - 22h từ thứ 2 đến chủ nhật) hoặc email: hotrovnpay@vnpay.vn.