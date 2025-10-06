Được cấp quyền giao dịch ký quỹ, hàng vạn cổ đông của bầu Đức đón tin vui

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa công bố danh sách các cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong quý IV/2025.

Đáng chú ý, cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã được cấp lại quyền giao dịch ký quỹ sau khi thoát khỏi diện cảnh báo từ ngày 26/8/2025 nhờ hoàn tất xử lý khoản lỗ lũy kế.

Trong nhiều năm qua, cổ phiếu HAG nằm trong diện cảnh báo do Công ty lỗ lũy kế kéo dài. Tuy nhiên, nhờ sự cải thiện trong kết quả kinh doanh, doanh nghiệp đã từng bước khắc phục được tình trạng này.

Đến cuối quý II/2025, Công ty đã xóa hết khoản lỗ lũy kế và ghi nhận lợi nhuận lũy kế 409 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển biến quan trọng về mặt tài chính.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG đang trong đà tăng, thanh khoản mỗi phiên lên đến hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị (Ảnh: VNDStock.)

Ngoài việc cải thiện kết quả kinh doanh, Hoàng Anh Gia Lai còn hoàn thành thương vụ hoán đổi nợ đáng chú ý khi chuyển hơn 2.500 tỷ đồng nợ thành 210 triệu cổ phiếu phát hành mới, với mức giá 12.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Động thái này nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí lãi vay và củng cố năng lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu chuối và sầu riêng tiếp tục đóng vai trò chủ lực, mang lại dòng tiền ổn định cho Hoàng Anh Gia Lai.

Năm 2025, Công ty đặt mục tiêu đạt lợi nhuận khoảng 1.500 tỷ đồng. Nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 58% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm 30/6, tổng nợ vay của HAGL tiếp tục giảm còn 6.965 tỷ đồng. Với việc hoán đổi cổ phiếu thành công, Tập đoàn giảm tiếp được hơn 2.000 tỷ đồng nợ ngân hàng, đưa dư nợ ngân hàng còn khoảng 5.000 tỷ đồng (giảm 23.000 tỷ đồng sau 10 năm, kể từ năm 2016).

Liên tục những thông tin tích cực là niềm vui với hàng chục ngàn cổ đông của HAGL, đặc biệt là được cấp margin trở lại. Theo báo cáo thường niên 2024, số cổ đông của HAGL tính đến tháng 11/2024 là hơn 33.000 cổ đông, con số này giảm đáng kể so với công bố trước đó.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG đang trong đà tăng, thanh khoản mỗi phiên lên đến hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị.