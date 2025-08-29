Con trai bầu Đức vừa lộ diện đã chi hơn 800 tỷ đồng mua cổ phiếu HAG

Ông Đoàn Hoàng Nam - con trai ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - vừa mua thành công 25 triệu cổ phiếu HAG trong ngày 28/8. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Con trai bầu Đức mới chỉ lộ diện gần đây nhưng đã gây ấn tượng mạnh trên thị trường, khi 2 lần liên tiếp chi hơn 821 tỷ đồng mua lượng lớn cổ phiếu HAG.

Lần đầu tiên, ông Nam mua 27 triệu cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên 2,55%. Lần thứ 2, ông nhanh chóng mua thêm 25 triệu cổ phiếu để tăng số lượng nắm giữ lên 52 triệu đơn vị.

Như vậy, chỉ chưa đầy nửa cuối tháng 8, từ người có liên quan, ông Nam trở thành cổ đông công ty do chính cha mình làm lãnh đạo, với tỷ lệ sở hữu 4,92%.

Trong nửa tháng ông Nam thực hiện 2 lần mua, cổ phiếu HAG tăng từ 15.200 đồng/đơn vị lên cao nhất 17.300 đồng/đơn vị và đang được giao dịch quanh 16.500 đồng/đơn vị. Đây cũng là vùng giá cao nhất của mã HAG trong 10 năm trở lại đây, tạm xa những thời điểm chỉ loanh quanh 4.000-5.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu HAG ở vùng giá cao nhất 10 năm (Nguồn: TradingView)

Cổ phiếu HAG tăng mạnh trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai dồn dập đón nhận tin vui. Nửa đầu năm, tập đoàn đạt lợi nhuận 870 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ kết quả kinh doanh tốt, Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức xóa lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm. Tính đến 30/6, lợi nhuận lũy kế tập đoàn đã đạt gần 400 tỷ đồng. Bầu Đức từng kỳ vọng có thể giải quyết hết nợ nần và báo cáo tài chính của tập đoàn cuối năm nay sẽ "cực kỳ đẹp".

Tuy nhiên, trên báo cáo soát xét nửa đầu năm nay, đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam vẫn lưu ý nợ ngắn hạn của tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền hơn 2.767 tỷ đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.

Giải trình về vấn đề này, tập đoàn cho biết dòng tiền trong 12 tháng tới dự kiến đến từ thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thanh lý tài sản, thu hồi cho vay đối tác, cùng với nguồn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ, tín dụng ngân hàng và phương án tái cơ cấu nợ.

Hoàng Anh Gia Lai cũng đang làm việc với các bên cho vay để điều chỉnh điều khoản vi phạm và lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án hoán đổi một phần nợ thành vốn cổ phần.

Năm nay, hoạt động kinh doanh xuất khẩu chuối, sầu riêng tiếp tục mang lại dòng tiền lớn. Ban lãnh đạo vẫn tiến hành lập báo cáo tài chính trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.