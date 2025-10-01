Xử phạt một người dùng 92 tài khoản thao túng giá cổ phiếu AGG suốt 2 năm

Ngày 26/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với hành vi thao túng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG).

UBCKNN đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 tỷ đồng đối với ông Hồ Thành Trung do ông này có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Quyết định xử phạt nêu rõ, trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2020 đến ngày 31/12/2022, ông Hồ Thành Trung đã sử dụng 92 tài khoản (bao gồm 4 tài khoản chứng khoán của chính mình, 2 tài khoản chứng khoán đứng tên Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang và 86 tài khoản chứng khoán của 27 nhà đầu tư khác) để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu AGG giữa các tài khoản nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu AGG, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Ngoài phạt tiền, UBCKNN cũng áp dụng biện pháp cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong vòng 2 năm, kể từ ngày 1/10/2025 đối với ông Hồ Thành Trung.

Xử phạt cá nhân dùng 92 tài khoản thao túng giá cổ phiếu AGG suốt 2 năm (Ảnh: IT).

Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang cũng bị phạt 3 tỷ đồng vì đã ủy quyền cho ông Trung thực hiện giao dịch, góp phần vào hành vi thao túng.

Cụ thể, ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2020 đến ngày 31/12/2022 cho thấy, Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang đã ủy quyền cho ông Hồ Thành Trung thực hiện giao dịch chứng khoán, nộp, rút tiền, quản lý và đầu tư chứng khoán đối với 2 tài khoản chứng khoán đứng tên công ty.

Đơn vị này cũng giúp sức cho ông Hồ Thành Trung sử dụng 92 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu AGG giữa các tài khoản nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu AGG.

Ngoài bị phạt tiền, công ty này còn bị UBCKNN ra quyết định cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 1/10/2025.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Trung và Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang không có khoản thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Ngoài ra, UBCKNN xử phạt 26 cá nhân vì cho ông Hồ Thành Trung mượn tài khoản để giao dịch cổ phiếu AGG trong giai đoạn từ ngày 1/12/2020 - 31/12/2022, bao gồm: Đặng Thị Thanh Hà, Lê Đức Anh Khoa, Lê Tùng Kim Thủy, Mai Thanh Hiền, Nguyễn Chí Tường, Nguyễn Công Bắc, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Đức Quân, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Hữu Khiêm Nhu, Nguyễn Phước Thành, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Lê Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Văn Giáo, Nguyễn Văn Huy, Phạm Thục Đan Tâm, Võ Ngọc Mai Trang, Vũ Đình Cường, Vũ Đình Vượng, Vũ Thị Nghinh và Vũ Thị Sáu.

26 cá nhân này bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong 9 tháng, đồng thời, bị cấm giao dịch và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/10/2025. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy chưa có cơ sở xác định nhóm cá nhân này thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Trên HoSE, cổ phiếu AGG trong giai đoạn từ ngày 1/12/2020 đến ngày 31/12/2022 đã tăng gần 48% và đạt mức đỉnh 45.136 đồng/cổ phiếu vào ngày 1/3/2022. Hiện, thị giá của AGG đang ở quanh 19.500 đồng/cổ phiếu, giảm gần 57% từ mức đỉnh.