Dư nợ “margin” cao kỷ lục, nhiều công ty chứng khoán sắp hết hạn mức

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh từ đầu năm cùng kỳ vọng nâng hạng, nhiều nhà đầu tư đã đẩy mạnh vay ký quỹ (margin).

Tính đến cuối quý III/2025, tổng dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán (bao gồm margin và ứng trước tiền bán) ước đạt 383.000 tỷ đồng (tương đương 14,5 tỷ USD), tăng hơn 80.000 tỷ so với cuối quý II và lập kỷ lục mới.

Trong đó, dư nợ cho vay margin chiếm khoảng 370.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhiều công ty chứng khoán sắp hết hạn mức

Tính đến ngày 30/9, báo cáo tài chính cho thấy tổng vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán khoảng 308.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ/vốn chủ sở hữu đã lên tới 120%, mức cao nhất kể từ quý II/2022 - giai đoạn thị trường tăng nóng và lập đỉnh.

Dư nợ margin quá cao, cộng thêm thông tin tiêu cực từ kết quả thanh tra sai phạm phát hành trái phiếu, đã khiến VN-Index lao dốc gần 95 điểm trong phiên 20/10 - một cú sốc lớn với thị trường.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, những cú giảm trên 5% thường chỉ mang tính ngắn hạn và thị trường sẽ sớm phục hồi. Về phía các công ty chứng khoán, nhiều đơn vị đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ để mở rộng hạn mức cho vay, bởi hoạt động margin ngày càng trở thành nguồn thu quan trọng.

Tăng vốn để nới hạn mức cho vay

Theo quy định, công ty chứng khoán không được cho vay ký quỹ vượt quá 2 lần vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm. Với tỷ lệ cho vay ký quỹ/vốn chủ sở hữu tại ngày cuối quý III, các công ty chứng khoán ước tính còn khoảng 246.000 tỷ đồng có thể cho nhà đầu tư vay ký quỹ trong thời gian tới.

Để đáp ứng nhu cầu, nhiều công ty lớn đang gấp rút tăng vốn. Đầu tháng 9, SSI công bố phát hành 415,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến nâng vốn điều lệ từ 20.779 tỷ đồng lên gần 25.000 tỷ đồng. Với giá bán 15.000 đồng/cổ phiếu, công ty sẽ thu về khoảng 6.200 tỷ đồng, bổ sung cho vay margin và đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.

Chứng khoán Techcombank (TCBS, mã chứng khoán TCX) cũng vừa hoàn tất IPO 231,1 triệu cổ phiếu, giá 46.800 đồng/cổ phiếu, đưa vốn điều lệ lên 23.133 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 10.800 tỷ đồng, trong đó khoảng 30% dành cho hoạt động margin.

Chứng khoán Kafi cũng vừa hoàn tất tăng vốn lên 7.500 tỷ thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Với nguồn vốn mới, công ty dự kiến mở rộng kinh doanh ở các mảng cốt lõi như cho vay ký quỹ, dịch vụ chứng khoán, hướng tới 350.000 tài khoản vào cuối năm nay. Ghi nhận sau 8 tháng đầu năm, hoạt động cho vay margin của Kafi tăng 100% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 10.000 tỷ đồng….