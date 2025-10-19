Dự báo giá vàng sau 9 tuần tăng liên tiếp

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 13/10 đến 18/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức đỉnh 151,5-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) được thiết lập trước đó, mỗi lượng vàng đã giảm 2 triệu đồng ở cả 2 chiều.

Trong khi đó giá vàng nhẫn được niêm yết tại 148-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mặt hàng này vẫn duy trì ở mức kỷ lục. Một số thương hiệu nhỏ khác giữ giá bán ra quanh vùng 160 triệu đồng/lượng vàng nhẫn.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh phiên cuối tuần cùng chiều với diễn biến giá thế giới. Trước áp lực chốt lời và điều chỉnh, giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần giảm hơn 100 USD/ounce. Mỗi ounce vàng chốt tuần tại 4.250 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 135,1 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng thế giới liên tục phá vỡ kỷ lục và có thời điểm đạt đỉnh gần 4.380 USD/ounce, trước khi quay đầu giảm phiên cuối tuần.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Hải Long).

Dù vậy, giá vàng thế giới vẫn ghi nhận 9 tuần tăng liên tiếp. Lần gần nhất vàng có chuỗi 9 tuần tăng là từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2020. Thị trường vàng chưa bao giờ ghi nhận 10 tuần tăng liên tiếp.

Giá vàng tuần qua giảm vào cuối tuần, song kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư vẫn tin tưởng giá vàng sẽ tăng trở lại.

Cụ thể, 15 chuyên gia tham gia thì có 9 người (60%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 4 người (27%) cho rằng giảm và 2 người (13%) nhận định giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 265 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, 180 người (68%) kỳ vọng giá tăng, 48 người (18%) dự báo giảm và 37 người (14%) dự đoán giá sẽ dao động trong biên độ hẹp.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của đơn vị chuyên về quản lý tài sản Asset Strategies International, nhận định giá vàng bị bán tháo trong phiên cuối tuần nhưng xu hướng tăng vẫn rõ ràng. Đồng USD suy yếu, lãi suất Mỹ được dự đoán sẽ giảm, tình hình chính phủ Mỹ vẫn tạm thời đóng cửa… là những yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng cao.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng tuần qua bứt phá không chỉ do lực mua từ các ngân hàng trung ương, mà còn vì đà tăng và tâm lý theo xu hướng khiến nhiều nhà đầu tư nhảy vào thị trường.

Marc Chandler lưu ý việc lợi suất trái phiếu Mỹ đã giảm trong tuần qua. “Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 3 năm, lợi suất kỳ hạn 10 năm ở mức thấp nhất trong 6 tháng và chỉ số đại diện cho USD đang có tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 8”, ông nói.

Theo vị này, trong bối cảnh toàn cầu có nhiều biến động, vàng không chỉ là tài sản trú ẩn an toàn mà còn mang đặc điểm của một tài sản rủi ro hấp dẫn.

Chiều ngược lại, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao của sàn giao dịch trực tuyến FxPro, cho rằng sau hơn 2 tháng tăng liên tiếp, giá vàng nhiều khả năng sẽ giảm trong tuần tới.

Mức tăng ngoạn mục này khiến nhiều người lo ngại về làn sóng đầu cơ, song nhà phân tích Lina Thomas của ngân hàng Goldman Sachs cho biết đà tăng này hiện vẫn dựa trên các yếu tố cơ bản.

"Thực tế, biến động này không có dấu hiệu bất thường. Các ngân hàng trung ương vẫn đang mua vàng ở mức kỷ lục và nhà đầu tư tư nhân chỉ đang cố bắt kịp đà tăng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất", cô nói.

Đầu tháng này, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng tháng 12/2026 lên 4.900 USD/ounce từ mức 4.300 USD/ounce do dòng vốn tăng mạnh vào các quỹ ETF vàng phương Tây và nhu cầu từ ngân hàng trung ương.