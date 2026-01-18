Dự báo giá vàng sau tuần rung lắc mạnh mất mốc kỷ lục

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 12/1 đến 17/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trước đó, mức giá kỷ lục của mặt hàng này là 161,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) thiết lập hôm 15/1. Như vậy, so với đỉnh kỷ lục, mặt hàng này đang thấp hơn 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đầu năm, vàng miếng SJC được doanh nghiệp niêm yết tại 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, đến hiện tại, dù không còn neo ở vùng giá kỷ lục, kim loại này vẫn tăng 10 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với thời điểm đầu năm.

Giá vàng thế giới mở cửa tuần này quanh ngưỡng 4.530 USD/ounce, sau đó tăng mạnh vượt 4.600 USD và lập đỉnh 4.640 USD trong tuần. Dù biến động dữ dội, vùng hỗ trợ 4.580 USD được giữ vững, giá kết tuần đi ngang quanh 4.600 USD sau nhịp rung lắc mạnh cuối tuần.

Mặt hàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Hải Long).

Căng thẳng địa chính trị đã đẩy giá vàng thế giới lên các mức cao kỷ lục trong tuần này. Khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News cho thấy Phố Wall đang chia rẽ về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi các nhà đầu tư cá nhân củng cố quan điểm lạc quan chiếm đa số.

8 trong 16 chuyên gia tham gia khảo sát vàng, tương đương 50%, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng. 4 người khác (25%) cho rằng giá vàng sẽ giảm; 4 người còn lại (25%) nhận định kim loại quý này tiếp tục đi ngang.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại sàn giao dịch trực tuyến Forexlive.com, cho biết trong bối cảnh chưa có thêm sự rõ ràng về chính sách thuế quan cũng như vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nhà đầu tư nên thận trọng và tạm thời đứng ngoài thị trường kim loại quý.

Adrian Day, Chủ tịch quỹ đầu tư Adrian Day Asset Management, cho rằng đà tăng đang đứng về phía vàng khi các nhà đầu tư trước nay chỉ đứng ngoài thị trường đã bắt đầu tham gia. Về mặt nền tảng, các yếu tố đã thúc đẩy vàng vẫn còn nguyên.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của quỹ đầu tư Asset Strategies International, dự đoán giá sẽ tăng. “Vàng vẫn đang chiếm ưu thế. Việc hạ nhiệt nhẹ của căng thẳng địa chính trị đã khiến giá điều chỉnh cuối tuần, nhưng tác động đó sẽ nhanh chóng biến mất”, ông nói.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến Forex.com, nhận định. “Chúng ta đang thấy một nhịp điều chỉnh khá rõ trước khi đóng cửa tuần, tôi vẫn không có lý do gì để đi ngược xu hướng. Tôi xem các nhịp điều chỉnh là cơ hội”. “Tôi nghĩ vùng 4.500 USD của vàng giao ngay sẽ là điểm lý tưởng để người mua thể hiện lực cầu, nếu chốt lời có thể kéo giá về đến đó”, Stanley nói thêm.

Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch tài sản RJO Futures, cho biết thị trường đang trở nên nhạy cảm ở các mức giá cao, và ông nhìn thấy rủi ro theo cả 2 chiều trong ngắn hạn. “Có vẻ như mọi người đang hơi lo lắng. Đó là cảm nhận của tôi trong hơn một tuần qua, đặc biệt là ở bạc, nhưng cũng lan sang toàn bộ nhóm kim loại”, ông nói.

Daniel Pavilonis cho rằng đà tăng của vàng trong tuần này và cú bán tháo sau đó vào phiên cuối tuần không chủ yếu xuất phát từ vụ kiện của chính quyền đối với Jerome Powell và Fed. “Tôi không chắc nó liên quan nhiều đến Fed”, ông nói. “Tôi nghĩ một phần đến từ căng thẳng tại Iran. Vàng dường như phản ứng tích cực với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Iran”.

Tuần tới, thị trường theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, song tâm điểm vẫn là các diễn biến địa chính trị. Mỹ nghỉ giao dịch thứ 2 nhân Ngày Martin Luther King Jr., trong khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) sẽ khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ vào thứ 3.

Các dữ liệu đáng chú ý gồm việc làm ADP (thứ 3), doanh số nhà chờ bán (thứ 4), GDP quý III cuối cùng, lạm phát PCE và đơn xin trợ cấp thất nghiệp (thứ 5). Tuần giao dịch khép lại với PMI sơ bộ tháng 1 và chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ (thứ 6).