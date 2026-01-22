Giá vàng "nổi loạn", chuyên gia cảnh báo rủi ro

Vì sao giá vàng tăng?

Trong phiên giao dịch ngày 21/1, giá vàng thế giới tăng bật tăng mạnh, có thời điểm chạm kỷ lục mới tại 4.889 USD/ounce. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng hơn 12% do căng thẳng địa chính trị và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 2 lần trong năm nay.

Nỗi bất an càng tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan 10% lên 8 quốc gia châu Âu cho tới khi các quốc gia này ủng hộ ông sáp nhập Greenland - hòn đảo bán tự trị thuộc Đan Mạch - vào Mỹ.

Căng thẳng leo thang trước khi ông Trump tới Davos (Thụy Sỹ) để dự chuỗi sự kiện thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã khiến giới đầu tư toàn cầu bán tháo các tài sản.

Cả đồng USD, trái phiếu kho bạc Mỹ và cổ phiếu Mỹ đều đồng loạt giảm mạnh trong phiên này. Thị trường chứng khoán cũng kết thúc phiên với các chỉ số chìm sâu trong sắc đỏ.

Trong khi đó giá vàng được đẩy lên với vai trò "hầm trú ẩn". Thêm vào đó, sức ép lên Chủ tịch Fed Jerome Powell đang lớn do chính quyền ông Trump đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông. Dự kiến người thay thế ông Jerome Powell khi hết nhiệm kỳ vào tháng 5 sẽ sớm được công bố.

Cuối tuần trước, Phó chủ tịch phụ trách giám sát tại Fed Michelle Bowman cho biết thị trường việc làm mong manh đồng nghĩa Fed cần sẵn sàng giảm lãi suất thêm nếu cần thiết. Thị trường hiện kỳ vọng cơ quan này giữ nguyên chính sách trong phiên họp ngày 27-28/1. Tuy nhiên, nhà đầu tư đặt cược Fed giảm lãi ít nhất 2 lần năm nay.

Các nhà phân tích tại Citi Research vẫn lạc quan với kim loại quý. Họ dự báo 3 tháng tới, vàng lên 5.000 USD/ounce. Nguyên nhân là căng thẳng địa chính trị nhiều khả năng duy trì trong ngắn hạn.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tăng thuế nhập khẩu với các đồng minh châu Âu cho đến khi mua được đảo Greenland khiến căng thẳng thương mại gia tăng.

"Khi rủi ro chính sách tái bùng phát, thị trường có xu hướng phản ứng nhanh bằng cách tái phân bổ tiền sang tài sản trú ẩn. Vàng một lần nữa trở thành lựa chọn được ưa chuộng", Linh Tran, nhà phân tích thị trường cấp cao tại XS.com, nhận định trong báo cáo.

Ngoài các yếu tố vĩ mô, nhu cầu mua vàng để tích trữ và đầu tư vẫn đang là lực đỡ quan trọng cho giá vàng. Đặc biệt, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào với quy mô lớn và không còn quá nhạy cảm với biến động giá. Điều này giúp hình thành vùng hỗ trợ dài hạn cho vàng.

Bên cạnh đó, dòng tiền vào các quỹ ETF về vàng cũng đang diễn biến tích cực. Năm 2025, các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng ghi nhận lượng vốn đổ vào cao kỷ lục, trái ngược với xu hướng thường chững lại vào cuối năm.

Theo State Street, xu hướng này vẫn còn nhiều dư địa để tiếp diễn trong năm 2026, ngay cả khi tính đến những kịch bản thận trọng. Đáng chú ý, lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ hiện vẫn thấp hơn mức đỉnh từng ghi nhận vào năm 2020.

Nhân viên sắp xếp lại vàng miếng (Ảnh: Reuters).

Đợt "sốt" vàng đi kèm nhiều rủi ro

Theo giới phân tích, bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ căng thẳng địa chính trị đến lo ngại về lạm phát, đang khiến dòng tiền tiếp tục tìm đến các tài sản trú ẩn.

Lạm phát tại Mỹ, đặc biệt là lạm phát giá sản xuất, vẫn duy trì ở mức cao hơn dự báo, cho thấy chi phí đầu vào của nền kinh tế chưa được kiểm soát hoàn toàn. Đây là yếu tố quan trọng giúp giá vàng giữ được nền giá cao, dù tiêu dùng và thị trường nhà ở Mỹ đang phục hồi.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng của vàng vẫn được đánh giá là chủ đạo. Các chuyên gia cho rằng vùng 4.400 USD/ounce đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, trong khi mục tiêu gần của thị trường là thử thách mốc kháng cự mạnh quanh 4.750 USD/ounce. Khi giá còn đứng vững trên vùng hỗ trợ này, xu hướng đi lên vẫn chưa bị phá vỡ.

Trong khi đó, ông Daniel Ghali - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities - cho rằng vàng đang hưởng lợi lớn từ xu hướng suy giảm niềm tin vào đồng USD.

“Kim loại quý hiện là kênh phản ánh rõ nhất mối lo ngại về giá trị lưu trữ của đồng tiền Mỹ” - ông Ghali nhận định. Dù vậy, chuyên gia này cũng lưu ý rằng động lực tăng giá của vàng đang thay đổi và thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn trong thời gian tới.

Các nhà phân tích của Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA) dự đoán rằng giá vàng trung bình năm nay đạt khoảng 4.741,97 USD/ounce.

Theo LBMA, dự báo giá vàng năm nay đang phân hóa rất mạnh. Trong đó kịch bản thận trọng nhất cho thấy giá vàng có thể giảm về quanh 3.450 USD/ounce.