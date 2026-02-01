Dự báo giá vàng sau tuần lên đỉnh cao rồi rơi thẳng đứng

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 26/1-31/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá đầu tuần. Tuần qua, trong phiên ngày 29/1, vàng miếng thiết lập mức đỉnh là 188,3-191,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tuy nhiên, sau đó, vàng miếng trong nước giảm mạnh cùng diễn biến thị trường quốc tế. Từ vùng trên 5.000 USD/ounce đầu tuần, giá thế giới sau đó tăng sát 5.600 USD/ounce - mức cao nhất mọi thời đại rồi rơi tự do.

Chỉ trong thời gian ngắn, vàng đảo chiều giảm với tốc độ lớn, có thời điểm mất hàng trăm USD/ounce trong vài giờ. Kết tuần, giá vàng lùi sâu về dưới 5.000 USD/ounce, ở mức 4.889 USD/ounce.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo phân tích từ các chuyên gia của Kitco News, thị trường vàng hiện chịu tác động đồng thời từ 3 nhóm yếu tố chính.

Thứ nhất, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed đóng vai trò then chốt khi dù giữ nguyên lãi suất ở cuộc họp gần nhất, những tín hiệu liên quan đến định hướng điều hành trong tương lai lại khiến thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường “diều hâu” lâu hơn dự kiến, qua đó đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng mạnh, tạo áp lực giảm lên giá vàng.

Thứ 2, sau giai đoạn tăng theo dạng “parabol”, vàng rơi vào trạng thái quá mua nghiêm trọng trên nhiều chỉ báo kỹ thuật, kích hoạt hoạt động chốt lời quy mô lớn của các quỹ đầu tư và nhà đầu tư ngắn hạn, làm đà điều chỉnh diễn ra nhanh, mạnh hơn.

Thứ 3, tâm lý thị trường đang dịch chuyển sang trạng thái rủi ro cao, khi giới phân tích cho rằng vàng rời khỏi giai đoạn tăng ổn định để bước vào một chu kỳ biến động mạnh kéo dài, với các nhịp tăng - giảm lớn xuất hiện thường xuyên hơn.

Các chuyên gia quốc tế dự báo giá vàng tuần tới nhiều khả năng vẫn nằm trong trạng thái biến động mạnh, nhưng xu hướng dài hạn chưa bị phá vỡ.

Darin Newsom, Chủ tịch của đơn vị chuyên về phân tích dữ liệu Darin Newsom Analysis, cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn có biên độ dao động rất lớn, nơi việc dự báo ngắn hạn trở nên khó khăn do hoạt động chốt lời quy mô lớn và tác động từ đồng USD.

Trong khi đó, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại sàn giao dịch Forex.com nhấn mạnh rằng đợt sụt giảm vừa qua chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật, giúp vàng “xả hơi” sau pha tăng mạnh, chứ chưa phải tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng dài hạn.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại đơn vị chuyên về giao dịch Bannockburn Global Forex, cảnh báo vàng có thể còn kiểm tra lại các vùng hỗ trợ thấp hơn nếu không sớm lấy lại các mốc kỹ thuật quan trọng.