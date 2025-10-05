Dự báo giá vàng sau 7 tuần tăng liên tiếp

Kết thúc tuần giao dịch từ 29/9 đến 4/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là mức giá cao nhất mà vàng miếng SJC từng ghi nhận trên thị trường.

So với đầu tuần, vàng miếng đã tăng 3,6 triệu đồng mỗi chiều, khi mức giá mở cửa phiên đầu tuần được niêm yết ở 133 - 135 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn, vốn được nhiều nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng nhờ tính thanh khoản cao, cũng bật tăng theo, chốt tuần ở mức 132,3 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giới kinh doanh vàng nhận định, lực cầu phòng ngừa rủi ro trong nước gia tăng, cộng với diễn biến tăng nóng của thị trường quốc tế, đã góp phần đẩy giá vàng trong nước lên những mốc chưa từng có.

Mặt hàng vàng miếng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Vàng thế giới lập đỉnh lịch sử, Fed được kỳ vọng hạ lãi suất

Diễn biến tăng mạnh của vàng trong nước đồng nhịp với xu hướng quốc tế. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay đạt 3.885 USD/ounce, trước đó có thời điểm tăng vọt lên 3.890 USD/ounce - vùng đỉnh lịch sử mới.

Giá vàng thế giới đã có chuỗi 7 tuần tăng liên tiếp, trở thành một trong những tài sản tăng mạnh nhất trên thị trường tài chính toàn cầu. Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng khoảng 47%.

Nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp sắp tới. Theo công cụ FedWatch Tool của sàn CME, thị trường đặt cược tới 97% khả năng Fed hạ lãi suất ngay trong tháng này và 85% khả năng tiếp tục hạ thêm tại cuộc họp cuối năm.

Bên cạnh đó, tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài do bế tắc ngân sách cũng khiến giới đầu tư lo ngại, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn như vàng. Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định: “Nếu chính phủ đóng cửa càng lâu, yếu tố này sẽ càng trở thành lực đỡ quan trọng cho giá vàng”.

Ngoài ra, việc đồng USD suy yếu và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, cùng dòng vốn mạnh chảy vào các quỹ ETF vàng, tiếp tục tạo động lực đẩy giá vàng lên cao.

Trong nước, giới phân tích cho rằng giá vàng SJC và vàng nhẫn sẽ tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến quốc tế. Với mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện vẫn duy trì ở ngưỡng cao, nhà đầu tư cần thận trọng trong các quyết định mua bán ngắn hạn.