Dự báo giá vàng sau 4 tuần tăng liên tiếp

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 13/4 đến 18/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 168,5-172 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng mở cửa tuần được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá chiều thu mua được các doanh nghiệp giữ nguyên còn giá chiều bán được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng. Mức giá cao nhất tuần qua vàng miếng thiết lập là 173-175 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng thứ 4 liên tiếp, được hỗ trợ đáng kể bởi thông tin về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, cùng với việc eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn vào sáng thứ 6.

Giá vàng quốc tế mở tuần qua ở quanh 4.676 USD/ounce, nhưng nhanh chóng bật tăng sau khi giữ vững vùng 4.700 USD và vượt 4.800 USD vào giữa tuần trước khi chạm đỉnh trên 4.850 USD/ounce. Thị trường sau đó tích lũy trong biên độ hẹp cho đến cuối tuần và chốt ở mức 4.831 USD/ounce.

Rich Checkan, Chủ tịch của công ty chuyên về đầu tư Asset Strategies International, nhận định giá vàng tuần tới sẽ tăng. Theo ông, miễn là các thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran cũng như giữa Israel và Lebanon còn được duy trì, giá kim loại quý sẽ tiếp tục phục hồi từ các đợt điều chỉnh trước đó.

Ngược lại, Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến Barchart.com, lại dự báo giá vàng tuần tới sẽ giảm. Ông cho rằng hợp đồng vàng tháng 6 đang tiệm cận đường trung bình động 50 ngày quanh mức 4.938,50 USD và chưa vượt qua mức này kể từ ngày 18/3. Ngoài ra, các chỉ báo hàng ngày đều cho thấy vàng đang ở trạng thái quá mua.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận những phân tích kỹ thuật có thể không mang nhiều ý nghĩa, khi thị trường hiện phụ thuộc lớn vào tin tức và diễn biến bất ngờ.

Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại công ty môi giới tài chính RJO Futures, cho rằng việc mở lại eo biển Hormuz đang tác động đến thị trường cổ phiếu, trái phiếu và năng lượng, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến vàng. Ông nhận định giai đoạn biến động mạnh vừa qua đã khiến nhiều nhà đầu cơ bị loại khỏi thị trường, để lại chủ yếu là các nhà đầu tư phòng thủ và những nhà giao dịch với mức đòn bẩy thấp.

Ông cũng nhấn mạnh tín hiệu từ thị trường trái phiếu, khi lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang giảm, trong khi cổ phiếu tăng mạnh cho thấy dòng tiền đang quay lại các tài sản rủi ro. Theo ông, vàng hiện không còn là tâm điểm khi nhà đầu tư ưu tiên cổ phiếu, nhưng dòng tiền có thể quay lại kim loại quý trong vài tuần tới.

Khảo sát của phố Wall tuần này ghi nhận sự lạc quan chiếm ưu thế. Trong nhóm 10 chuyên gia, có tới 80% dự báo giá vàng sẽ đi lên, 20% nhận định giảm và không có ý kiến nào nghiêng về kịch bản đi ngang. Ở phía nhà đầu tư cá nhân, kết quả thăm dò với 47 người tham gia cho thấy 70% kỳ vọng giá tăng, 19% dự báo giảm và 11% cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Tuần tới không có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng, nhưng khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, thị trường có thể chuyển trọng tâm sang các yếu tố nội địa, đặc biệt là chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đáng chú ý là doanh số bán lẻ tháng 3 và số liệu nhà chờ bán công bố vào thứ 3, phản ánh sức cầu và thị trường bất động sản.

Cùng ngày, phiên điều trần của Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Fed cũng được theo dõi, với kỳ vọng quan điểm ôn hòa có thể hỗ trợ giá vàng. Ngoài ra, thị trường sẽ chú ý số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số PMI và kết thúc tuần bằng báo cáo niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan để đánh giá sức khỏe kinh tế và tâm lý người tiêu dùng.