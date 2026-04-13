Dự báo giá vàng sau 3 tuần tăng liên tiếp

Giá vàng thế giới mở tuần trước quanh 4.630 USD/ounce, nhanh chóng giảm về 4.600 USD rồi phục hồi lên trên 4.700 USD trước khi đi ngang chờ tin tức Mỹ - Iran. Khi thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần được công bố, giá bật mạnh lên 4.835 USD nhưng không giữ được đà và nhanh chóng điều chỉnh.

Những ngày sau đó, vàng dao động trong vùng 4.700-4.800 USD khi thị trường đánh giá lại tình hình. Kết thúc tuần, vàng chốt tại 4.747 USD/ounce, tăng 70 USD và ghi nhận tuần thứ 3 tăng giá liên tiếp.

Mặc dù vàng đang đối mặt với một số khó khăn ngắn hạn, do giá dầu tăng cao tiếp tục đẩy lạm phát và kỳ vọng lãi suất lên cao, nhưng các nhà phân tích hàng hóa tại State Street Investment Management cho biết, họ vẫn thấy khả năng giá vàng sẽ vượt mức 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Nhà phân tích Aakash Doshi nhận định, 50% khả năng giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng 4.750-5.500 USD/ounce trong thời gian còn lại của năm. “Chúng tôi giảm xác suất kịch bản tăng giá ở mức 5.500-6.250 USD/ounce từ 35% xuống 30%, nhưng mức 4.000-4.100 USD/ounce sẽ giữ vững như mức sàn của thị trường”, vị này cho biết.

Rich Checkan, Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng vàng đã bị bán tháo quá mức và có thể tiếp tục tăng, hướng tới mốc 5.000 USD/ounce hoặc cao hơn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo giá có thể giảm trong ngắn hạn nếu thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ hoặc thanh khoản thị trường suy yếu.

Trong khi đó, chuyên gia Darin Newsom từ Barchart.com lại dự báo giá có thể giảm trong ngắn hạn. Theo vị này, khi hợp đồng vàng giao tháng 6 đang tiến sát vùng đỉnh, dấu hiệu cho thấy áp lực điều chỉnh đang hình thành.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, cho biết ông chưa muốn tham gia giao dịch vàng ở cả 2 chiều mua và bán trong bối cảnh hiện tại.

Theo ông, sau đợt tăng mạnh từ vùng 3.200-3.300 USD lên trên 5.300 USD/ounce chỉ trong khoảng 6 tháng, vàng đã bước vào trạng thái đi ngang và việc điều chỉnh là điều khó tránh. Hiện kim loại quý này dao động trong biên độ 4.400-5.200 USD/ounce.

Ông nhấn mạnh yếu tố bất định từ xung đột địa chính trị khiến giá vàng có thể biến động mạnh từng ngày, phản ứng nhanh và đôi khi cực đoan trước các thông tin như tuyên bố ngừng bắn hay phát ngôn cứng rắn từ lãnh đạo các bên.

Trong môi trường này, việc dự báo xu hướng trở nên đặc biệt khó khăn, khi thị trường có xu hướng phản ứng nhiều với các tuyên bố hơn là diễn biến thực tế.

Liên quan đến dữ liệu lạm phát, ông cho rằng đà tăng trước đó của vàng có thể đã phản ánh phần lớn kỳ vọng về lạm phát và rủi ro kinh tế. Tuy nhiên, nếu áp lực giá tiếp tục gia tăng, các ngân hàng Trung ương sẽ gặp khó trong việc cắt giảm lãi suất giữa lúc kinh tế chậm lại, qua đó làm gia tăng nguy cơ đình lạm.

Theo ông, rủi ro này càng hiện hữu hơn khi các gián đoạn trong thị trường năng lượng và hạ tầng không còn mang tính giả định mà đã xuất hiện trên thực tế.

Trong ngắn hạn, ông giữ quan điểm trung lập với vàng, nhưng nhận định giá có thể biến động mạnh theo cả 2 chiều và đảo chiều nhiều lần chỉ trong một phiên giao dịch.

Tuần này, thị trường không có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng, nhưng sẽ đón nhận các số liệu về nhà ở, chỉ số giá sản xuất (PPI), khảo sát sản xuất Empire State và Philadelphia, cùng với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Với giá vàng trong nước, đóng cửa tuần giao dịch từ ngày 6/4 đến 11/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 169,4-172,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch mua bán tiếp tục được neo ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước mở cửa tuần qua ở mức 170,1-173,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá vàng miếng giảm 700.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.