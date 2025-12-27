Dự báo 2026: Các ngân hàng Trung ương gom 70 tấn/tháng, vàng lập đỉnh mới?

Trong báo cáo Triển vọng hàng hóa năm 2026 vừa công bố, "gã khổng lồ" phố Wall - Goldman Sachs tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào kim loại quý. Ngân hàng này nhận định nếu làn sóng đa dạng hóa tài sản lan rộng từ các ngân hàng Trung ương sang cả nhà đầu tư cá nhân, giá vàng hoàn toàn có thể phá vỡ kịch bản cơ sở 4.900 USD/ounce.

Theo Goldman Sachs, động lực then chốt dẫn dắt đà tăng giá nằm ở nhu cầu tích trữ không ngừng nghỉ của các quốc gia. Dự báo trong năm 2026, các ngân hàng Trung ương sẽ mua ròng bình quân khoảng 70 tấn vàng mỗi tháng. Con số này cao gấp 4 lần mức trung bình giai đoạn trước năm 2022 và được dự báo sẽ đóng góp trực tiếp khoảng 14 điểm phần trăm vào đà tăng giá của vàng.

Ba yếu tố chính thúc đẩy xu hướng này gồm:

Thứ nhất, việc dự trữ ngoại hối của Nga bị đóng băng năm 2022 đã làm thay đổi cách các nền kinh tế mới nổi đánh giá rủi ro địa chính trị.

Thứ hai, tỷ trọng vàng trong dự trữ của nhiều ngân hàng Trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, vẫn ở mức thấp so với các quốc gia phát triển, trong khi tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ ngày càng rõ nét.

Thứ ba, các khảo sát quốc tế cho thấy nhu cầu nắm giữ vàng của ngân hàng Trung ương đang ở mức kỷ lục.

Bên cạnh ngân hàng Trung ương, Goldman Sachs cũng lưu ý đến rủi ro tăng giá nếu xu hướng đa dạng hóa sang vàng lan rộng hơn trong khối nhà đầu tư tư nhân.

Các ngân hàng Trung ương thế giới sẽ tiếp tục mua 70 tấn vàng/tháng vào năm 2026 (Ảnh: Shutterstock).

Về lộ trình giá, Goldman Sachs đưa ra dự báo chi tiết theo từng quý. Cụ thể, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh về vùng 4.200 USD/ounce trong quý I/2026. Tuy nhiên, đà tăng sẽ trở lại mạnh mẽ từ quý II (lên 4.400 USD) và liên tiếp phá đỉnh, hướng tới mốc 4.900 USD/ounce vào cuối năm.

Đáng chú ý, các chuyên gia nhấn mạnh rủi ro tăng giá còn rất lớn nếu dòng tiền từ nhà đầu tư tư nhân tham gia. Hiện tại, tỷ trọng vàng trong danh mục tài chính của nhà đầu tư Mỹ qua kênh ETF chỉ chiếm 0,17% - mức rất thấp so với lịch sử. Goldman Sachs ước tính, chỉ cần tỷ trọng này nhích thêm 1 điểm cơ bản, giá vàng có thể tăng thêm 1,4%.

Năm 2026, thị trường hàng hóa nói chung và vàng nói riêng còn được hỗ trợ bởi hai xu hướng lớn: Tăng trưởng GDP toàn cầu vững chắc và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến cắt giảm khoảng 50 điểm cơ bản lãi suất. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị Mỹ - Trung gay gắt, vàng tiếp tục phát huy vai trò là "bảo hiểm danh mục" hiệu quả nhất trước các cú sốc nguồn cung toàn cầu.