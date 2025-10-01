Gửi tiền ngân hàng nào nhận lãi suất cao nhất trong tháng 10?

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, trong tháng 9, có 4 ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh lãi suất huy động.

Ngân hàng bắt đầu rục rịch điều chỉnh

Mới nhất, Ngân hàng Quân đội (MB) công bố chương trình tiết kiệm trực tuyến, cộng thêm 0,8%/năm cho khách hàng gửi từ 30 triệu đồng trở lên, áp dụng với các kỳ hạn 2, 3, 6 và 9 tháng. Chương trình triển khai từ 29/9 đến 14/10.

Tương tự, Vikki Bank tăng 0,1-0,15%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-13 tháng. Bac A Bank cũng điều chỉnh tăng 0,1-0,2%/năm cho các khoản gửi kỳ hạn 1-11 tháng.

Ngược lại, GPBank lại giảm lãi suất huy động trực tuyến ở tất cả kỳ hạn. Với tiền gửi tại quầy, ngân hàng này hạ lãi suất kỳ hạn 4-36 tháng, đồng thời nâng nhẹ 0,1% với kỳ hạn ngắn 1-3 tháng.

Đây là những thay đổi đáng chú ý trong bối cảnh thị trường vừa trải qua giai đoạn giảm lãi suất đồng loạt hồi tháng 3, sau khi Thủ tướng chỉ đạo thanh tra, xử lý nghiêm việc ngân hàng tăng lãi suất huy động trái chỉ đạo. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), 30 tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất từ 0,1% đến 1,05%/năm trong giai đoạn này.

Biểu lãi suất tại một số ngân hàng, đơn vị %/năm (Ảnh: Mỹ Tâm).

Mặt bằng lãi suất vẫn ở mức thấp

Các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước (big 4) gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank duy trì ở mức thấp nhất hệ thống và không biến động nhiều thời gian qua. Các đơn vị này niêm yết lãi suất cao nhất hiện là 4,8%/năm, trong khi lãi suất thấp nhất chỉ 1,6%/năm.

Ở các ngân hàng thương mại cổ phần, gửi tiền kỳ hạn một tháng lãi suất rơi vào khoảng 1,6-4,1%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất thường dao động 1,9-4,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng dao động khoảng 2,9-5,3%/năm. Kỳ hạn 12 tháng lãi suất ở mức 4,7-5,3%/năm. Với kỳ hạn dài 18-24 tháng trở lên, một số ngân hàng trả lãi dao động từ 5,8-5,95% trở lên (tuỳ điều kiện gửi).

Đơn vị trả lãi suất kỳ hạn 12 tháng trên 6% là Vikki Bank khi trả lãi suất 6,1%/năm cho cả kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Nhân viên thao tác kiểm tra tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Triển vọng cuối năm: nhiều khả năng ổn định

Theo các công ty chứng khoán, kịch bản lãi suất cuối năm nhiều khả năng ổn định, do NHNN duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ thanh khoản, đồng thời cân đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại cuộc họp với các ngân hàng thương mại đầu tháng 8, NHNN tái khẳng định định hướng tiếp tục giảm chi phí vốn, tạo dư địa hạ lãi suất cho vay. NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng quyết liệt tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục… để hạ lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc duy trì mặt bằng lãi suất huy động thấp sẽ giúp hệ thống ngân hàng ổn định thanh khoản, đồng thời tạo dư địa để thúc đẩy tín dụng sản xuất – kinh doanh. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý nếu áp lực tỷ giá tăng trở lại hoặc lạm phát leo thang, chính sách điều hành có thể linh hoạt thay đổi.

Nhìn chung, những điều chỉnh lãi suất riêng lẻ trong tháng 9 cho thấy sự phân hóa trong chiến lược huy động vốn giữa các ngân hàng. Song với định hướng điều hành ổn định từ NHNN, kịch bản mặt bằng lãi suất giữ nguyên đến cuối năm vẫn được đánh giá cao.