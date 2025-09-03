Doanh nhân hàng đầu Nhật Bản đột ngột từ chức vì bị nghi sử dụng chất cấm

"Ông lớn" đồ uống Nhật Bản Suntory Holdings vừa xác nhận ông Takeshi Niinami, đã từ chức CEO, giữa lúc cảnh sát đang điều tra cáo buộc ông mua thực phẩm bổ sung có khả năng chứa THC, hợp chất từ cần sa bị cấm tuyệt đối tại Nhật.

Suntory Holdings cho biết ông Niinami đã nộp đơn từ chức CEO vào ngày 1/9, đồng thời tiết lộ cảnh sát đã vào cuộc điều tra cáo buộc trên vào ngày 22/8.

Vị CEO giải thích ông đã mua các sản phẩm bổ sung này vì nghĩ chúng đều hợp pháp. "Tôi không hề biết đó là sản phẩm bất hợp pháp. Tôi vô tội", ông Niinami nói với báo chí.

Tuy nhiên, công ty đánh giá hành động này của ông là thiếu nhận thức về việc quản lý các thực phẩm bổ sung. Sau cuộc thảo luận với lãnh đạo công ty, ông Niinami đã đệ đơn từ chức với lý do cá nhân.

Chủ tịch Suntory Holdings đã gửi lời xin lỗi đến công chúng vì sự cố cũng như nhấn mạnh rằng các nhà quản lý cấp cao của Suntory tuyệt đối không được vi phạm pháp luật và cần thận trọng trong việc mua sắm các thực phẩm bổ sung.

CEO Suntory từ chức vì bị điều tra sử dụng thực phẩm bổ sung chứa chất cấm (Ảnh: Reuters).

Trước đó, Tokyo Shimbun đưa tin cảnh sát tỉnh Fukuoka đang điều tra khả năng thực phẩm bổ sung có chứa cần sa đã được gửi đến nhà riêng của ông Niinami.

Sản phẩm này bị nghi có chứa THC, chất gây tác động thần kinh trong cần sa, vốn bị cấm tại Nhật. Trong khi đó, một hợp chất khác từ cây cần sa là CBD lại được bán hợp pháp tại nước này.

Hiện phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng cũng như chưa có bằng chứng cho thấy ông tàng trữ hay sử dụng ma túy trái phép.

Trong hơn một thập kỷ lãnh đạo, ông Niinami đã củng cố và mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế của công ty. Ngoài ra, ông còn giữ chức thành viên Hội đồng Chính sách Kinh tế và Tài khóa của chính phủ Nhật Bản. Từ năm 2023, ông giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Nhật Bản.

Việc một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản từ chức do liên quan đến cuộc điều tra của cảnh sát đã gây chấn động giới kinh doanh. Suntory gọi đây là vụ việc "rất nghiêm trọng về mặt quản trị".

Nhật Bản vốn nổi tiếng với luật quản lý ma túy khắt khe. Trước đây, CEO của Olympus và một giám đốc điều hành Toyota cũng từng vướng vòng lao lý vì liên quan đến chất cấm.