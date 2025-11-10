Doanh nghiệp xuất khẩu ở TPHCM, Đồng Nai được vay vốn lãi suất dưới 4%/năm

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (TPHCM - Đồng Nai) cho biết hoạt động xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đây là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, do đó cơ chế chính sách, đặc biệt là chính sách tiền tệ - tín dụng, đang được tập trung hỗ trợ để doanh nghiệp xuất nhập khẩu phát triển bền vững.

Trong chia sẻ mới nhất, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (NHNN KV2), cho biết các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM và Đồng Nai đã thống nhất triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Thứ nhất, tiếp tục đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, phù hợp với điều kiện vay vốn bằng VND hoặc ngoại tệ để phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh cuối năm.

Tính đến hết tháng 10, dư nợ cho vay bằng ngoại tệ tại TPHCM và Đồng Nai ước đạt hơn 252.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 4,6% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn. Trong đó, tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp xuất khẩu đạt 162.000 tỷ đồng, tương đương 3% tổng dư nợ tín dụng.

Hiện các ngân hàng vẫn triển khai chính sách cho vay ngắn hạn bằng VND với lãi suất tối đa 4%/năm dành cho 5 nhóm ngành ưu tiên, bao gồm lĩnh vực xuất khẩu.

Doanh nghiệp xuất khẩu TPHCM hưởng lãi vay dưới 4%/năm (Ảnh: DT).

Thứ hai, các ngân hàng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện đại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt trong thanh toán quốc tế, chuyển tiền, bảo lãnh, bao thanh toán và các nghiệp vụ tài trợ thương mại khác.

Thứ ba, ngành ngân hàng tập trung thực hiện tốt cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng, lãi suất, tỷ giá và hoạt động ngoại hối. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới quy trình giao dịch nhằm tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của doanh nghiệp.

Đại diện NHNN KV2 cho biết, cùng với các chính sách tín dụng, các tổ chức tín dụng đang tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời đẩy mạnh giải ngân các gói tín dụng ưu đãi như cho vay lâm sản, thủy sản, công nghiệp chế biến… nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa tăng trưởng, phát huy vai trò chuỗi cung ứng và liên kết sản xuất - tiêu thụ - xuất khẩu.