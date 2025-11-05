Giảm lãi vay 0,5-2%/năm cho khách hàng bị thiệt hại do bão, lũ

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành văn bản số 9651 yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại nhiều khu vực khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do mưa lũ sau các cơn bão số 10, 11 và 12.

Theo đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu nhanh chóng rà soát, hỗ trợ chi nhánh, phòng giao dịch tại những tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề khắc phục thiệt hại cơ sở vật chất, sớm đưa hoạt động ngân hàng trở lại bình thường để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, các ngân hàng cần đánh giá lại tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10 để kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Các tổ chức tín dụng được yêu cầu chủ động cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và phí cho khách hàng bị thiệt hại theo quy định hiện hành; đồng thời xây dựng và triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn mức cho vay thông thường để hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Các ngân hàng được khuyến khích giảm lãi suất cho vay 0,5-2%/năm trong thời gian 3-6 tháng đối với các khoản dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ.

Nhân viên kiểm tra tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội được giao thực hiện tập trung hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và trường hợp chính sách khác bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế và sản xuất.

Đối với các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh bị thiệt hại nặng (Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng), Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khẩn trương chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Những biện pháp đồng bộ này nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm vượt qua thiệt hại, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội sau bão lũ.