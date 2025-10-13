Doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech của Shark Bình có động thái mới

Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô thuộc hệ sinh thái NextTech - đơn vị vận hành hệ thống mPOS - vừa gửi thông báo đến đối tác, khách hàng, thông tin về việc ngày 13/10, một số đối tượng lan truyền hình ảnh và thông tin “mPOS tạm ngừng giao dịch”.

Công ty khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Toàn bộ hệ thống mPOS, QR và các dịch vụ thanh toán của Vimo vẫn đang hoạt động bình thường. Doanh nghiệp này khuyến cáo đối tác, khách hàng chỉ theo dõi các thông tin chính thức được công ty đăng tải.

Các trụ cột trong hệ sinh thái NextTech (Đồ họa: Tri Túc).

Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô được thành lập năm 2013, là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghệ NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, doanh nghiệp này đã gửi công văn chính thức đến khách hàng, đối tác, liên quan thông tin cơ quan Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra và xác minh vụ việc liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền số AntEx.

Công ty này khẳng định dự án AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.

"Ông Nguyễn Hòa Bình không tham gia vào hoạt động điều hành của Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô. Công ty có đội ngũ nhân sự điều hành độc lập và vận hành theo cơ cấu quản trị doanh nghiệp rõ ràng, minh bạch.

Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô hiện do ông Đỗ Công Diễn là Người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành và triển khai các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật", thông báo khẳng định.