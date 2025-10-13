Những thương vụ của Shark Bình ở "bể cá mập"

Bên cạnh hệ sinh thái NextTech và các dự án "tiền ảo", doanh nhân Nguyễn Hòa Bình còn nổi tiếng với vai trò “cá mập” trên chương trình Shark Tank Việt Nam.

Năm 2019, ông Bình lần đầu xuất hiện trên ghế “nóng” của chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3. Từ đây, ông được khán giả cả nước biết đến rộng rãi với biệt danh Shark Bình.

Những thương vụ thành công

Thương vụ được cho là thành công nhất của Shark Bình là Coolmate, startup bán đồ thời trang nam trực tuyến ra mắt tại Shark Tank mùa 4 (năm 2021). Thương vụ này được chốt ở mức 500.000 USD cho 10% cổ phần, tương đương định giá startup lên tới 5 triệu USD và nhanh chóng được NextTech rót vốn.

Sau khi nhận vốn từ Shark Bình, Coolmate đã trải qua giai đoạn phát triển mạnh. Năm 2023, Coolmate ghi nhận doanh thu 363 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với năm liền trước. Sang năm 2024, Coolmate hoàn tất vòng gọi vốn Series B huy động thêm 6 triệu USD do Vertex Ventures SEA & India dẫn đầu, đánh dấu cột mốc lớn sau 5 năm hoạt động.

Mới đây, trong chia sẻ tại chương trình The Investors mùa 2, ông Bình “khoe” sau nhiều vòng gọi vốn, định giá của Coolmate đã chạm mốc 2.000 tỷ đồng, mang lại khoản lợi nhuận gấp vài chục lần cho danh mục đầu tư của ông.

Bánh mì Xin Chào đang tăng tốc mở mới các cửa hàng trên khắp Nhật Bản (Ảnh: BanhMiXinChao).

Một thương vụ nổi trội khác là trong mùa 6, Shark Bình tham gia rót vốn vào thương hiệu Bánh mì Xin Chào. Sau khi chương trình lên sóng, đại diện NextTech xác nhận đã giải ngân 500.000 USD cho start up này. Khoản vốn dùng để chuẩn hóa mô hình nhượng quyền, số hóa quản lý cửa hàng và hỗ trợ mở rộng sang Nhật Bản.

Hiện tại, Bánh mì Xin Chào có 24 cửa hàng phủ khắp các tỉnh thành lớn ở Nhật Bản.

Ngoài ra, Shark Bình còn có thương vụ Perfect trong mùa đầu tiên của Shark Tank Việt Nam. Sau khi chốt deal, vị doanh nhân ký hợp đồng tài trợ 1,2 triệu USD cho thương hiệu đồ gia dụng thông minh Perfect. Lúc bấy giờ, start up này hướng tới dòng sản phẩm robot hút bụi và thiết bị gia đình ứng dụng IoT, phù hợp với định hướng công nghệ của hệ sinh thái NextTech.

Một thương vụ khác là Nada Oils - startup trong lĩnh vực tinh dầu và sản phẩm chăm sóc thiên nhiên - được công bố nhận đầu tư 8 tỷ đồng từ Shark Bình ở mùa 5. Khoản vốn được dùng để mở rộng dây chuyền sản xuất, chuẩn hóa bao bì và phát triển kênh phân phối trực tuyến.

Ngoài các startup thương mại, Shark Bình còn từng rót 10 tỷ đồng để hỗ trợ kỹ sư Nguyễn Vĩnh Sơn sản xuất hàng loạt và thương mại hóa các sáng chế cơ khí - gấp đôi số vốn cam kết trên sóng truyền hình.

Là "cá mập" có nhiều phát ngôn thành thương hiệu, nhưng tỷ lệ giải ngân thấp

Ở diễn biến khác, tên tuổi Shark Bình còn dậy sóng khi trong mùa đầu tiên ngồi lên chiếc ghế nóng, ông từng “chê” Dat Bike vì cho rằng, mô hình kinh doanh xe máy điện của Dat Bike "không có cơ hội nào và xã hội chưa chắc đã cần". Nhưng thực tế thương hiệu này vẫn đang phát triển, gọi vốn liên tục.

Trên sóng, Shark Bình cũng để lại rất nhiều phát ngôn thành thương hiệu với các cụm từ “ngáo giá”, “long mạch”, “gió đông” hay “tri kỷ”.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất xuất hiện ở tập 2 mùa 5, khi Denise Sandquist (Trần Thanh Hương), nhà sáng lập ứng dụng FIKA bước vào phòng gọi vốn với đề nghị 3 triệu USD cho 2% cổ phần.

Sau phần trình bày, Shark Bình thẳng thắn nói đây là một trong những lời đề nghị "ngáo giá" nhất tại Shark Tank Việt Nam từ trước đến nay trong suốt 5 mùa. Câu nói nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, khiến “ngáo giá” trở thành cụm từ gắn liền với hình ảnh của Shark Bình.

Dù vậy, sau 5 mùa ngồi "ghế nóng" của Shark Tank, Shark Bình là một trong số những "cá mập" có tỷ lệ giải ngân khá thấp, chỉ khoảng 15% so với số vốn cam kết đầu tư trên truyền hình.

Shark Bình trên sóng Shark Tank (Ảnh: SharkTank).

Lấn sân sang bất động sản, blockchain và chứng khoán

Không chỉ trong lĩnh vực công nghệ, ông Bình còn mở rộng sang bất động sản khi thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland vào tháng 2/2021, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Chỉ sau hơn một năm, vốn công ty bất động sản đã tăng lên hàng trăm tỷ đồng.

Trên website của NextTech hiện không còn sản phẩm liên quan đến tiền số, nhưng vào năm 2021, hệ sinh thái này từng quảng bá mạnh mẽ cho lĩnh vực blockchain.

Năm 2021, ông Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain và giữ vai trò cố vấn chiến lược. Tuy nhiên, token AntEx nhanh chóng lao dốc, mất tới 99% giá trị, website và các kênh truyền thông chính thức cũng dừng hoạt động.

Tháng 3/2023, AntEx đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới vẫn giảm hơn 95% so với đỉnh. Dự án này hiện trong quá trình điều tra của cơ quan công an.

Về cá nhân Shark Bình, với loạt thương vụ đầu tư khởi nghiệp, trong chia sẻ mới nhất, ông bất ngờ cho biết bản thân đầu tư chứng khoán nhiều hơn đầu tư startup.

Ông từng chia sẻ chỉ rót vốn nhỏ giọt khi tìm được startup tốt. Trong lúc chờ đợi, nguồn vốn nhàn rỗi phải được đầu tư vào các kênh chính thống và an toàn hơn. Do đó, về mặt số lượng tiền, ông rót vào các kênh đầu tư khác sẽ cao hơn start up, đôi khi dùng chính lợi nhuận từ các kênh đầu tư nhanh này để lấy tiền tái đầu tư cho startup.