Điện Máy Xanh, LPBS rục rịch lên sàn, đón đầu dòng vốn nâng hạng

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn về Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX). Ngày 19/1, đơn vị này chính thức công bố khởi động lộ trình IPO và dự kiến niêm yết ngay trong năm 2026.

Là thành viên chủ chốt trong hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG), động thái tách "ra riêng" của chuỗi bán lẻ điện máy này được kỳ vọng sẽ giúp định giá lại tài sản cho công ty mẹ, đồng thời khơi thông dòng vốn mới cho chiến lược mở rộng thị phần.

Được biết, Chứng khoán Vietcap sẽ đóng vai trò là đơn vị tư vấn chiến lược cho thương vụ quan trọng này.

Không kém phần sôi động, nhóm công ty chứng khoán cũng đang tăng tốc trong cuộc đua quy mô vốn. Chỉ trước đó 2 ngày, Chứng khoán LPBank (LPBS) đã thông báo lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch IPO đầy tham vọng. Cụ thể, LPBS dự kiến chào bán tối đa 126,68 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 10% số cổ phần đang lưu hành.

Nếu thương vụ thành công, LPBS không chỉ huy động thêm hơn 1.260 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực cho hoạt động margin và tự doanh, mà còn nâng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên gần 13.935 tỷ đồng. Con số này sẽ giúp LPBS củng cố vững chắc vị thế trong Top 6 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường, bám đuổi quyết liệt các đối thủ xếp trên như TCBS, SSI, VNDirect hay VPBankS.

Thêm nhiều “bom tấn” tiếp nối sóng IPO: Điện Máy Xanh, Âu Lạc, LPBS… đầu năm 2026 (Ảnh: DT).

Thực tế, sức nóng của làn sóng IPO đã được nhen nhóm từ cuối năm 2025 và bùng nổ ngay đầu năm nay với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp đa dạng lĩnh vực.

Mở màn cho năm 2026, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (mã chứng khoán: TSA) đã chính thức đưa hơn 40 triệu cổ phiếu lên sàn với định giá khởi điểm khoảng 558 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) - một thành viên được ví như "con cưng" của tỷ phú Trần Đình Long - cũng hoàn tất IPO, hút về tối thiểu 1.257 tỷ đồng, tạo tiền đề cho các kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu.

Đáng chú ý, thị trường UPCoM vừa đón nhận sự góp mặt của những cái tên mang tính biểu tượng. Đầu tiên là mã DCV của Quản lý quỹ Dragon Capital - "cá mập" ngoại quen thuộc với việc kết nối đưa dòng vốn hàng tỷ USD vào Việt Nam.

Tiếp đó là sự xuất hiện của "tân binh" ALC (Công ty Cổ phần Âu Lạc). Doanh nghiệp vận tải xăng dầu đường biển do nữ doanh nhân Ngô Thu Thúy làm Chủ tịch đã đưa gần 56,5 triệu cổ phiếu vào giao dịch từ ngày 15/1, định giá vốn hóa đạt gần 1.265 tỷ đồng.

Giới chuyên gia nhận định, sự dồn dập của các thương vụ IPO ngay đầu năm 2026 không phải là ngẫu nhiên. Đây là bước chạy đà quan trọng để đón đầu cơ hội từ câu chuyện nâng hạng thị trường.

Với lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE trong năm 2026 và hướng tới thị trường mới nổi cao cấp sau đó, Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón dòng vốn ngoại khổng lồ. Để hấp thụ dòng vốn này, thị trường cần những hàng hóa chất lượng, quy mô lớn như Điện Máy Xanh hay các định chế tài chính quy mô như LPBS.

Bên cạnh đó, các thủ tục IPO đang ngày càng được rút gọn, cộng với định hướng tăng trưởng kinh tế tham vọng trên 10% trong giai đoạn 2026-2030, đang tạo ra "thiên thời, địa lợi" cho các doanh nghiệp tư nhân bước ra ánh sáng, minh bạch hóa và huy động nguồn lực xã hội để bứt phá.