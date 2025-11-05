Còn 24 giờ để khách hàng có nhu cầu đăng ký mua cổ phiếu IPO VPS

Thị trường chứng khoán những tháng cuối năm 2025 đang trong giai đoạn IPO sôi động, đặc biệt ở nhóm chứng khoán. Trong đó có đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Chứng khoán VPS.

Nhà đầu tư chỉ còn 24 giờ để đăng ký mua cổ phiếu IPO VPS.

Hiện nhà đầu tư chỉ còn hơn 24 giờ để hoàn tất đăng ký mua cổ phiếu IPO thông qua ứng dụng VPS SmartOne, website chính thức của VPS hoặc tại hội sở, chi nhánh và các đại lý phân phối được ủy quyền. Thời hạn sẽ kết thúc vào lúc 17h ngày 6/11.

Thông báo trước đó từ VPS cho biết các công đoạn của quá trình IPO sẽ được tiến hành theo 6 giai đoạn.

Cụ thể, khách hàng đăng ký mua và đặt cọc từ ngày 16/10 đến 6/11. Từ ngày 7/11 đến 9/11, VPS sẽ xác định giá chào bán cuối cùng, tổng hợp danh sách và khối lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư.

Từ ngày 10/11 đến 17h ngày 14/11, nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phiếu IPO theo thông báo kết quả phân bổ. Trước 17h ngày 20/11, VPS hoặc các đại lý phân phối sẽ thông báo kết quả mua cổ phiếu cho nhà đầu tư, bao gồm số lượng cổ phiếu được mua thành công và số tiền hoàn lại (nếu có).

VPS sẽ hoàn trả các khoản tiền (nếu có) cho nhà đầu tư trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài khoản phong tỏa được giải tỏa. Cuối cùng, VPS hoặc các đại lý phân phối sẽ bàn giao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Đợt IPO của VPS là một trong những sự kiện nổi bật của ngành tài chính Việt Nam trong năm 2025, không chỉ bởi quy mô vốn huy động lớn mà còn bởi vị thế của VPS - công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới và giao dịch trên thị trường.

Theo lộ trình được công bố, sau IPO và niêm yết trên sàn chứng khoán, VPS sẽ chuyển sang giai đoạn phát triển “VPS 2.0” - tập trung mở rộng quy mô hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm tài chính mới như tài sản mã hóa.