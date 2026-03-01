Diễn biến mới về nhân sự chủ đầu tư sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa cập nhật việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Lê Văn Khiên - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - được bổ nhiệm kiêm thêm chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25/2.

Trước khi có quyết định này, vị trí người đại diện theo pháp luật do ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT, đảm nhiệm.

Động thái trên là diễn biến mới nhất trong chuỗi điều chỉnh nhân sự tại ACV thời gian gần đây. Trước đó, vào đầu tháng 2, doanh nghiệp đã giao ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc, giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Công trường thi công sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Cùng thời điểm, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, được phân công phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, ACV đã chấm dứt nhiệm vụ với bà Phương.

Được biết, ACV là đơn vị quản lý 22 cảng hàng không trên cả nước và hiện là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành có quy mô khoảng 5.000ha, với tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Cuối năm 2025, một số hạng mục thuộc giai đoạn 1 đã được khánh thành và đón chuyến bay đầu tiên. Kế hoạch khai thác thương mại dự kiến bắt đầu từ giữa năm nay.

Vụ bát phở sân bay giá 346.000 đồng: Hé lộ "ông chủ" đứng sau

Liên quan vụ hành khách từ Hà Nội ăn bát phở giá 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) mới đây, lực lượng chức năng ghi nhận nhà hàng có niêm yết giá bằng đồng USD. Món khách sử dụng là phở bò Wagyu (loại thịt bò thượng hạng của Nhật Bản) nên giá cao hơn mặt bằng chung.

Theo tìm hiểu, nhà hàng bán bát phở này tại sân bay Cam Ranh là Crystal Jade Kitchen, đây là thương hiệu được quản lý vận hành bởi Công ty TNHH Autogrill VFS F&B.

Công ty TNHH Autogrill VFS F&B thành lập năm 2013 là công ty liên doanh giữa HMSHost International thuộc Autogrill S.p.A (Italy) và Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát Việt Nam (VFS) - công ty con thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Cổ đông góp vốn của Công ty TNHH Autogrill VFS F&B (Ảnh: Chụp màn hình).

Doanh nghiệp này chuyên cung cấp dịch vụ ẩm thực tại 5 sân bay quốc tế tại Việt Nam gồm Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc. Công ty quản lý các thương hiệu quốc tế như Burger King, Popeyes, Costa Coffee, Crystal Jade Kitchen...

Bên cạnh đó, Công ty Autogrill VFS F&B còn phủ sóng tại các sân bay với các thương hiệu như phở Big Bowl, bánh mì kẹp, Espresso To Go, Saigon Cafe.Bar.Kitchen, Hanoi Cafe.Bar.Kitchen...

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Autogrill VFS F&B có vốn điều lệ hơn 104,1 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát Việt Nam góp 30,2 tỷ đồng (30% vốn); HMSHost International góp hơn 82,8 tỷ đồng (70% vốn).

Hiện, ông Trương Thanh Tùng (SN 1969) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Theo thông tin về thuế, đến thời điểm tháng 10/2025, doanh nghiệp có 450 lao động.

Công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết ra khỏi diện kiểm soát

Ngày 26/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBCK về việc đưa Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (mã chứng khoán: ART) ra khỏi diện kiểm soát. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, phản ánh quá trình tái cơ cấu tài chính, tăng cường quản trị rủi ro và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của doanh nghiệp.

Cơ quan quản lý đồng thời yêu cầu Artex tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các tổ chức, cá nhân tham gia lập và xác nhận hồ sơ, báo cáo liên quan phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành.

Ông Trịnh Văn Quyết lần đầu xuất hiện lại sau thời gian dài vắng bóng (Ảnh: FLC).

Đại diện công ty cho biết dự kiến trong tháng 3 sẽ hoàn tất thủ tục với cơ quan quản lý để khôi phục giao dịch chiều mua cho khách hàng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bình thường hóa hoạt động kinh doanh, bảo đảm quyền lợi giao dịch của nhà đầu tư và tái khởi động các mảng dịch vụ cốt lõi.

Song song, Artex đã xây dựng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2026–2028. Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào củng cố nền tảng tài chính bền vững, mở rộng tệp khách hàng, gia tăng doanh thu từ hoạt động môi giới và phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ tài chính, đồng thời duy trì kiểm soát rủi ro và nâng cao năng lực quản trị. Giai đoạn 2027-2028, công ty hướng tới mở rộng thị phần, tăng vốn điều lệ phù hợp với quy mô phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Artex có liên hệ với hệ sinh thái của Tập đoàn FLC do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập. Trước đây, doanh nghiệp từng hoạt động dưới tên Chứng khoán BOS và đã đổi lại thương hiệu Artex từ tháng 7 năm ngoái sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty cũng chuyển trụ sở về Tầng 1, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội.