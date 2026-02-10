ACV thu hồi được hơn 5.100 tỷ đồng từ Vietnam Airlines, Vietjet Air

Ghi nhận trên báo cáo tài chính quý IV/2025 của Tổng Công ty cổ phần Cảng Hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV), khoản “phải thu ngắn hạn của khách hàng” giảm về dưới 6.800 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến bốn hãng hàng không nội địa.

Trong đó, dư nợ của Bamboo Airways tăng mạnh lên 2.622 tỷ đồng; Pacific Airlines giảm nhẹ còn 874 tỷ đồng; Vietjet Air giảm 79% so với đầu năm, còn 575 tỷ đồng; đặc biệt, Vietnam Airlines đã giảm hơn 3.020 tỷ đồng, đưa dư nợ về còn hơn 40 tỷ đồng.

Trong tổng số 3.833 tỷ đồng nợ xấu ngắn hạn khó đòi, hiện Bamboo Airways chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.622 tỷ đồng, theo sau là Pacific Airlines (874 tỷ đồng) và Vietravel Airlines (302 tỷ đồng). Điểm tích cực là ACV đã thu hồi gần như toàn bộ hơn 1.740 tỷ đồng nợ xấu từ Vietnam Airlines trong năm 2025.

Khoản phải thu và nợ xấu của ACV (Ảnh: BCTC ACV).

Nợ phải thu của ACV giảm mạnh trong bối cảnh các hãng hàng không hồi phục đáng kể từ "cú sốc" Covid-19.

Năm qua, Vietnam Airlines đạt kết quả tài chính cao nhất kể từ khi thành lập. Doanh thu hợp nhất vượt 123.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 8.450 tỷ đồng.

Không chỉ lượng khách tăng, giá nhiên liệu xăng Jet A1 hạ nhiệt, dự báo quanh mức 2,2 USD/gallon còn giúp các hãng cải thiện biên lợi nhuận.

Vietjet Air năm qua cũng ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 82.093 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động và tăng 14% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 2.123 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Tính trung bình, mỗi ngày trôi qua trong năm 2025, hãng hàng không này thu về khoảng 5,8 tỷ đồng tiền lãi ròng.

Về phía Bamboo Airways, tối 9/2, tài khoản tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch, nhà sáng lập Tập đoàn FLC - bất ngờ hoạt động trở lại và thông báo trên vai trò đại diện hãng bay. Thông báo từ ông Quyết cho biết Bamboo Airways sẽ tặng gần 3 triệu hội viên của hãng thêm một năm hiệu lực cho tất cả các hạng thẻ đang sở hữu. Ví dụ thẻ có hạn cũ là 31/10/2026 thì hạn mới sẽ là 31/10/2027….

Trở lại với ACV, năm 2025, doanh thu tổng công ty đạt 25.960 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế lần đầu vượt mốc 12.000 tỷ đồng, xác lập mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.