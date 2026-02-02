Diễn biến bất ngờ của nhóm cổ phiếu nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 2/2 chứng kiến diễn biến đầy bất ngờ của thị trường chung và nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup. Cả 4 mã thuộc nhóm này đều giảm, đặc biệt VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm sàn. Một số cổ phiếu trong số này "trắng" bên mua hoặc dư bán giá sàn cả triệu đơn vị.

Diễn biến tiêu cực trên đã ảnh hưởng mạnh tới chỉ số chung, đặc biệt đà giảm từ VIC và VHM lấy đi hơn 18 điểm của thị trường chung. VN-Index chốt phiên giảm hơn 22,5 điểm, về 1.806,5 điểm.

Chứng khoán giảm mạnh (Ảnh: Hữu Khoa).

Đi ngược lại thị trường, một số cổ phiếu trong nhóm VN30 có diễn biến tích cực hôm nay, như GVR, PLX, VNM, BID với đà tăng trên 2%. Trên sàn HoSE, nhiều cổ phiếu tăng trần thuộc ngành may mặc (GIL, MSH), thủy sản (VHC), điện (PGV, TV2), dầu khí (PVD)...

Nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng hơn 2.387 tỷ đồng phiên này, các mã bị bán ròng mạnh thuộc nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE), HPG... Ngược lại, một số cổ phiếu được mua vào như BSR, VNM, MSN, PNJ.