Điểm lại hành trình chuỗi hoạt động của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025

Hàng loạt sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 đã được báo Dân trí tổ chức tại Hà Nội và TPHCM trong năm nay, để lại dấu ấn đậm nét như một chuỗi sự kiện chuyên sâu, bài bản và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan quản lý và giới chuyên gia.

Điểm nhấn lớn nhất là sự kiện Diễn đàn ESG gồm 2 phần hội thảo, lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025 diễn ra chiều nay (22/12) tại Hà Nội, mang ý nghĩa tổng kết toàn bộ hoạt động của Diễn đàn năm 2025.

Xuyên suốt Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, các hội thảo chuyên đề, tọa đàm đã từng bước làm rõ vai trò của ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) trong chiến lược phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy nhận thức và hành động thực chất từ phía các doanh nghiệp.

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 không chỉ cập nhật các chuẩn mực, thông lệ quốc tế mà còn đặt ESG trong bối cảnh đặc thù của nền kinh tế Việt Nam, qua đó gợi mở nhiều giải pháp khả thi cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh, quản trị minh bạch và nâng cao trách nhiệm xã hội.

Với vai trò là đơn vị khởi xướng, tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam, báo Dân trí đã khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí tiên phong trong việc kết nối tri thức, chính sách và thực tiễn, góp phần đưa ESG trở thành một trụ cột quan trọng trong câu chuyện phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Từ phát động Diễn đàn tới chuỗi hoạt động ý nghĩa

Đầu năm nay, báo Dân trí chính thức phát động Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” - khởi động chuỗi hoạt động ESG lớn trong năm nhằm kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, cơ quan quản lý và thúc đẩy thực thi ESG ở Việt Nam.

Vào tháng 7 vừa qua, phiên họp Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 đã diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các chuyên gia trong Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam đưa ra nhiều đề xuất thiết thực, trong đó nhấn mạnh vai trò của AI, công nghệ số... với thúc đẩy thực thi ESG tại Việt Nam.

Đến tháng 8, báo Dân trí cũng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức hội thảo chủ đề “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?”. Nhiều mô hình ứng dụng AI thực tế đã được chia sẻ, mang lại góc nhìn mới về cách doanh nghiệp có thể tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và hướng tới phát triển bền vững.

Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” tại TPHCM vào tháng 8 (Ảnh: Nam Anh - Hoàng Việt).

Sau đó, hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động” đã diễn ra chiều 26/11 tại Hà Nội. Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về ESG, chuyển đổi số và AI, cùng đại diện lãnh đạo doanh nghiệp tiên phong, mang đến những chia sẻ thiết thực về cách ứng dụng khoa học công nghệ và quản trị dữ liệu để triển khai ESG hiệu quả trong từng cấu phần E, S, G.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Vietnam ESG Awards 2025 cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm vinh danh các doanh nghiệp, tổ chức tiên phong trong thực thi ESG, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động bền vững.

Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 đã họp bàn bộ tiêu chí và nội dung quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với chủ đề của năm 2025. Thành viên Hội đồng là những cá nhân có uy tín, tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ESG, được Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam mời tham gia và cam kết đóng góp cho sự phát triển của diễn đàn.

Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 do báo Dân trí tổ chức sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 22/12 tại khách sạn Pullman, Hà Nội với diễn giả là các chuyên gia uy tín về thực thi ESG, phát triển bền vững (Ảnh: Dân trí).

Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025 diễn ra chiều nay

Sự kiện chính là điểm nhấn tổng kết và khép lại toàn bộ hoạt động của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với 2 phần hội thảo, lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025 diễn ra vào 13h30 chiều nay 22/12.

Diễn đàn sẽ tập trung vào một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới là khoa học và công nghệ. Chủ đề này được đánh giá phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Với Vietnam ESG Awards 2025, ngày 15/12 vừa qua, Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 đã họp phiên chung khảo để chốt kết quả thẩm định vòng 1, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ và thống nhất danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện bước vào giai đoạn đánh giá chuyên sâu.

Kết quả, trong số hàng trăm hồ sơ gửi tham dự Vietnam ESG Awards 2025, Hội đồng Thẩm định đã đánh giá kỹ lưỡng và chọn ra 32 doanh nghiệp vinh dự được xướng tên tại Vietnam ESG Awards 2025 thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam năm nay.