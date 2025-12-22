Vietnam ESG Awards 2025: 32 đơn vị được vinh danh

Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025 là hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí khởi xướng, tổ chức.

Trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025, lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025 là phần 2 của sự kiện, sau phần hội thảo của Diễn đàn. Vietnam ESG Awards 2025 sẽ vinh danh các danh vị tôn vinh doanh nghiệp, tổ chức có nhiều nổi bật trong thực thi các tiêu chí ESG, hướng tới phát triển bền vững.

Điểm nhấn của Vietnam ESG Awards 2025 chính là việc đánh giá và ghi nhận những nỗ lực thực chất, trong đó nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả quản trị, minh bạch thông tin và tạo ra giá trị bền vững lâu dài.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, cùng trao giải cho các doanh nghiệp (Ảnh: Mạnh Quân).

Các danh vị được trao hôm nay là kết quả của quá trình xem xét, thẩm định nghiêm túc, khách quan của Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025, dựa trên hệ thống tiêu chí rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.

Mỗi doanh nghiệp được vinh danh không chỉ đại diện cho một thành tựu riêng lẻ, mà còn là những câu chuyện truyền cảm hứng, góp phần lan tỏa tinh thần thực thi ESG một cách bài bản, trách nhiệm và bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp.

Đây đều là những đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng và thực hiện ESG, bao gồm nhiều hạng mục danh vị quan trọng. Danh vị top 10 doanh nghiệp thực thi ESG xuất sắc sẽ được trao cho các doanh nghiệp tiêu biểu, với những chiến lược và kết quả ấn tượng trong việc tích hợp ESG vào mô hình kinh doanh của mình.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trao giải cho các doanh nghiệp (Ảnh: Mạnh Quân).

Các danh vị đánh giá cũng phân chia theo 3 trụ cột chính của ESG là môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G). Bên cạnh đó, Vietnam ESG Awards 2025 sẽ trao các danh hiệu tiên phong cho các doanh nghiệp có mô hình ESG nổi bật, hướng tới phát triển bền vững.

Các hạng mục danh vị được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025

Top 5 Doanh nghiệp Tiên phong về Khoa học Công nghệ: Đây là hạng mục để ghi nhận những doanh nghiệp đã lựa chọn khoa học công nghệ làm động lực cốt lõi trong thực thi ESG, không chỉ nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất - kinh doanh, mà còn tạo ra những giá trị bền vững, tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Hạng mục E - Môi trường, ghi nhận những doanh nghiệp tiêu biểu trong bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

Hạng mục S - Xã hội, tôn vinh những doanh nghiệp đặt con người và cộng đồng ở vị trí trung tâm, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và tạo ra những giá trị tích cực, lâu dài cho cộng đồng.

Hạng mục G - Quản trị, ghi nhận những doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ và dữ liệu, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Top 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật - tôn vinh những doanh nghiệp triển khai ESG đồng bộ, hài hòa và thực chất trên cả 3 trụ cột Môi trường - Xã hội - Quản trị, với chiến lược dài hạn và kết quả có thể ghi nhận

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC ĐƠN VỊ

Top 5 Doanh nghiệp Tiên phong về Khoa học Công nghệ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Ngân hàng TMCP Lộc phát Việt Nam (LPBank)

Trường Đại học VinUni

Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới (Vietcoco)

Công ty cổ phần công nghệ thế hệ mới Hanel PT

Trao giải nhóm doanh nghiệm tiên phong về Khoa học công nghệ (Ảnh: Mạnh Quân).

Hạng mục E - Môi trường

Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân

Công ty cổ phần điện Gia Lai

Công ty cổ phần Bến Thành – Mũi Né (Muine Bay Resort)

Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC

Công ty cổ phần Miza

Nhóm doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục Môi trường (Ảnh: Mạnh Quân).

Hạng mục S - Xã hội

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality)

Công ty cổ phần Tập đoàn Mavin

Công ty TNHH Tessellation Hòa Bình Công ty SGS Việt Nam TNHH

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục Xã hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Hạng mục G - Quản trị

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Công ty cổ phần Eurowindow

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)

Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC Telecom

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Phương Châu

Nhóm doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục Quản trị (Ảnh: Mạnh Quân).

Top 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS)

Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast

Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)

Các đơn vị giành danh vị Top 10 doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật (Ảnh: Mạnh Quân).

Công ty cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam (Lotte Mart)

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG)

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Super Trường Phát

Các đơn vị đạt Top 10 doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật (Ảnh: Mạnh Quân).

Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Công ty cổ phần Shinec