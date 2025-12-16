Vua hóa chất DGC bất ngờ giảm sàn, bị bán tháo hơn 1.300 tỷ đồng

Diễn biến trái chiều là tâm điểm của phiên giao dịch 16/12 khi cổ phiếu DGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang chịu áp lực bán tháo mạnh mẽ. Kết phiên, thị giá DGC giảm kịch biên độ, rớt xuống mức 86.600 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, thanh khoản của mã này tăng đột biến với hơn 15 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch lên tới 1.330 tỷ đồng. Con số này cao gấp gần 10 lần mức thanh khoản bình quân của 10 phiên giao dịch gần nhất, cho thấy tâm lý thoát hàng quyết liệt của nhà đầu tư.

Đà giảm của DGC còn chịu tác động tiêu cực từ khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 110 tỷ đồng cổ phiếu này, mức bán ròng đột biến so với giá trị giao dịch chỉ vài chục tỷ đồng mỗi phiên trong thời gian gần đây.

Cổ phiếu DGC bất ngờ bị bán mạnh, thanh khoản tăng cao kỷ lục (Ảnh: VNDStock).

Giới quan sát nhận định, phản ứng tiêu cực của dòng tiền có thể xuất phát từ những thông tin bất lợi liên quan đến triển vọng xuất khẩu. Cụ thể, Chính phủ đang xem xét lộ trình tăng thuế xuất khẩu phốt pho vàng (P4) - mặt hàng chủ lực của Đức Giang. Mức thuế dự kiến tăng từ 5% hiện tại lên 10% từ ngày 1/1/2026 và có thể tiếp tục nới lên 15% từ năm 2027.

Ngoài ra, thị trường cũng đang lan truyền những lo ngại về rủi ro cổ phiếu DGC có thể bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 trong các kỳ cơ cấu sắp tới, gây áp lực lên tâm lý nắm giữ của các quỹ đầu tư mô phỏng chỉ số.

Đà giảm sàn của DGC diễn ra ngay trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố thông tin tích cực về cổ tức. Hóa chất Đức Giang chốt ngày 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cổ phiếu). Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi khoảng 1.140 tỷ đồng cho đợt này.

Đây là mức cổ tức tương đương với kế hoạch của hai năm liền trước (2023-2024), khẳng định truyền thống chia sẻ lợi nhuận đều đặn của "ông lớn" ngành hóa chất.

Về nội tại, Hóa chất Đức Giang hiện giữ vị thế độc tôn trong ngành với công suất thiết kế 69.800 tấn phốt pho vàng/năm, chiếm 56% tổng công suất cả nước, đồng thời là nhà xuất khẩu axit photphoric lớn nhất Việt Nam.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DGC ghi nhận doanh thu 8.521 tỷ đồng (tăng 14%) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.532 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp đang có dấu hiệu thu hẹp, giảm từ 35,3% xuống còn 33,3%, phản ánh những thách thức nhất định trong việc duy trì hiệu quả sinh lời cao như giai đoạn trước.