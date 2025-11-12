Đề xuất mới cho phép các ngân hàng nắm giữ nhiều vàng hơn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng, thay thế cho Thông tư số 38/2012/TT-NHNN.

Theo dự thảo, Ngân hàng Nhà nước dự kiến nâng giới hạn trạng thái vàng cuối ngày đối với các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng.

Trạng thái vàng bao gồm khối lượng vàng miếng sản xuất; doanh số mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay, gồm cả các cam kết mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay ngoại bảng; doanh số xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, bao gồm cả các cam kết xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu ngoại bảng.

Cụ thể, trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng không được vượt quá 5% vốn tự có, áp dụng cho các tổ chức được phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Trước đó, Thông tư 38/2012 quy định trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng không được vượt quá 2% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng.

Đối với các tổ chức tín dụng chỉ được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (không sản xuất, xuất nhập khẩu), giới hạn trạng thái vàng được giữ ở mức 2%.

Vốn tự có để tính giới hạn trạng thái vàng được xác định là vốn tự có của tháng liền kề trước kỳ báo cáo, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm.

Trường hợp cần thiết, tổ chức tín dụng được duy trì trạng thái vàng khác giới hạn quy định khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngân hàng Nhà nước phân tích, hiện nay có 8 ngân hàng đủ điều kiện về vốn điều lệ quy định tại Nghị định 24 (từ 50.000 tỷ đồng) gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB, VPBank, ACB.

Giả sử cả 8 ngân hàng đều đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, theo tính toán sơ bộ dựa trên vốn tự có tại ngày 30/9, với tỷ giá mua chuyển khoản của Vietcombank ở mức 26.135 đồng/USD và giá vàng quốc tế 3.982 USD/ounce, thì 5% vốn tự có của 8 ngân hàng này tương đương khoảng 2,56 tỷ USD, tức xấp xỉ 20 tấn vàng.

Tuy nhiên, việc sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu còn phụ thuộc vào việc Ngân hàng Nhà nước xét cấp hạn mức cho các ngân hàng thương mại.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc nâng giới hạn trạng thái vàng lên 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép kinh doanh vàng miếng sẽ giúp tăng khả năng cung ứng vàng cho thị trường, nhất là trong bối cảnh phạm vi hoạt động vàng của ngân hàng được mở rộng và giá vàng thế giới đang ở mức cao

Cơ quan quản lý nhận định, chính sách này có thể góp phần thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, bởi quy mô trạng thái vàng không quá lớn so với vốn tự có và năng lực tài chính của các ngân hàng đáp ứng điều kiện tại Nghị định 24.