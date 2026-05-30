Dầu giảm sâu nhất 6 năm, giới đầu tư ồ ạt bán tháo

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/5, giá dầu Brent giảm 1,7%, xuống còn khoảng 91 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ cũng mất gần 1,7%, lùi về mức 87,3 USD/thùng.

Tính chung cả tháng 5, dầu Brent đã lao dốc hơn 19%, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020 - thời điểm đại dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh tế toàn cầu đình trệ và nhu cầu nhiên liệu sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, dầu WTI mất gần 17%, ghi nhận mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ tháng 4/2025.

Áp lực giảm giá xuất hiện khi thị trường ngày càng kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ đạt được bước tiến trong các cuộc đàm phán, qua đó mở đường cho việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược từng đảm nhận khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch trên toàn cầu trước khi xung đột bùng phát.

Trong những tháng trước, căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng vọt do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Có thời điểm giá Brent vượt ngưỡng 120 USD/thùng, lên mức cao nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, triển vọng hòa dịu địa chính trị gần đây đã khiến thị trường nhanh chóng điều chỉnh.

Ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để thảo luận về các diễn biến liên quan đến Iran. Ông tiếp tục nhấn mạnh các điều kiện then chốt của Washington, bao gồm việc Tehran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

"Tổng thống Trump sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận có lợi cho Mỹ và đáp ứng các lằn ranh đỏ của mình", hãng thông tấn AFP ngày 29/5 dẫn lời quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết.

Quan chức Mỹ ngày 28/5 cũng cho biết phái đoàn đàm phán Mỹ và Iran đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, dỡ bỏ hạn chế đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Dù vậy, các thỏa thuận sơ bộ vẫn cần được Tổng thống Trump phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực. Giới đầu tư hiện tiếp tục theo dõi sát tiến trình đàm phán, bởi bất kỳ bước đột phá nào cũng có thể tác động mạnh đến triển vọng nguồn cung và diễn biến giá dầu trong thời gian tới.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong tháng 5 (Ảnh: Trading Economics).

Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường đang ngày càng tin tưởng vào khả năng xung đột tại Trung Đông sẽ sớm được kiểm soát. Theo ông David Nicholas, CEO công ty quản lý quỹ XFUNDs Nicholas Wealth, nhà đầu tư đã phần nào phản ánh kịch bản này vào giá tài sản.

“Những biến cố bất ngờ luôn có thể xảy ra, nhưng tôi tin cuộc khủng hoảng hiện nay đang tiến gần đến hồi kết. Khi chiến tranh thực sự khép lại, thị trường có thể bước vào một nhịp tăng mới”, ông Nicholas nhận định với CNBC.

Ngay sau khi xung đột nổ ra, giá dầu từng tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 năm, với dầu Brent vượt 126 USD/thùng và dầu WTI tiến sát 120 USD/thùng. Dù vậy, thị trường vẫn còn cách khá xa mức đỉnh lịch sử hơn 147 USD/thùng được thiết lập vào năm 2008.

Số liệu từ Kpler cho thấy tác động của xung đột đối với nguồn cung toàn cầu vẫn rất rõ nét. Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã giảm từ khoảng 18,3 triệu thùng/ngày trước chiến tranh xuống chỉ còn 8,8 triệu thùng/ngày kể từ tháng 3 đến nay.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường hiện đã chuyển hướng tích cực hơn. Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại IG, cho rằng phần lớn nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng các bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận.

“Thị trường ngày càng tin rằng xung đột đang đi tới hồi kết và một thỏa thuận hòa bình có thể sớm được thực thi. Nếu kỳ vọng này tiếp tục được củng cố, giá dầu hoàn toàn có thể giảm sâu hơn, hướng về vùng 80-85 USD/thùng”, ông nhận định.