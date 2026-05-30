Xe hỏng vì dùng xăng E10, ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường?

Trước thời điểm xăng E10 được triển khai toàn quốc từ 1/6, Bộ Công Thương đã công bố 85 câu hỏi và giải đáp hàng loạt băn khoăn, thắc mắc của người dân khi sử dụng xăng sinh học E10.

Trách nhiệm thuộc về ai nếu xe hỏng?

Trong đó, đối với câu hỏi về trách nhiệm khi phương tiện bị hỏng do sử dụng xăng E10, Bộ Công Thương cho biết nếu có đủ bằng chứng chứng minh nguyên nhân xuất phát từ chất lượng xăng E10 thì đơn vị cung cấp nhiên liệu phải chịu trách nhiệm trước tiên.

Bên cạnh đó, cơ quan này khẳng định các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu cũng có trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với câu hỏi người dân cần làm gì nếu phát hiện nhiên liệu có dấu hiệu bất thường, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân ngừng sử dụng ngay nếu nghi ngờ chất lượng nhiên liệu không bảo đảm.

Đồng thời, người sử dụng cần phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu. Bên cạnh đó, phương tiện nên được đưa tới các cơ sở kỹ thuật, bảo dưỡng uy tín để kiểm tra và xác định nguyên nhân.

Nếu có đủ bằng chứng chứng minh do xăng E10 gây hỏng động cơ thì đơn vị cung cấp xăng E10 chịu trách nhiệm trước tiên, sau đó đến cơ quan nhà nước quản lý xăng dầu (Ảnh: Tiến Tuấn).

Về câu hỏi tại sao không duy trì song song xăng khoáng và xăng sinh học, Bộ Công Thương cho biết việc không duy trì song song xăng khoáng và xăng sinh học nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời góp phần nâng cao tính tự chủ và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trả lời câu hỏi về việc đã nghiên cứu kỹ tác động của xăng E10 tới động cơ hay chưa, cơ quan này cho biết đã tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm trong nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và tham vấn các chuyên gia trước khi ban hành lộ trình triển khai.

Về việc xăng E10 có sử dụng cho máy phát điện và tàu thuyền nhỏ hay không, Bộ Công Thương cho biết loại nhiên liệu này có thể sử dụng đối với các máy móc, phương tiện được sản xuất trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, người dùng nên kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất, đồng thời tránh để nhiên liệu tồn lưu quá lâu trong máy và cần bảo đảm bình chứa luôn được đậy kín.

Vì sao xe chạy "không bốc" khi sử dụng xăng E10?

Về phản ánh xe chạy "không bốc" khi sử dụng xăng E10, Bộ Công Thương cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ cặn bẩn trong hệ thống nhiên liệu hoặc việc bảo dưỡng phương tiện chưa đầy đủ.

Khi ethanol hòa tan và cuốn theo các cặn bẩn tích tụ lâu ngày, đường dẫn nhiên liệu có thể bị ảnh hưởng, làm giảm lượng nhiên liệu cấp vào động cơ và ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe.

Đối với trường hợp đổ nhầm xăng E10 cho các dòng xe cũ không tương thích, cơ quan này cho biết trong đa số trường hợp sẽ không gây ra sự cố ngay lập tức.

Về câu hỏi xe máy, ô tô và động cơ xăng nào có thể sử dụng xăng E10, Bộ Công Thương cho biết hầu hết phương tiện đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể sử dụng loại nhiên liệu này.

Ngoại lệ gồm một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất giai đoạn 1996-2023 hiện đã ngừng sản xuất và một số ít xe máy đời cũ của Suzuki chưa được khẳng định tương thích với E10. Các động cơ chạy xăng như máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy thổi lá hay máy nông nghiệp sản xuất trong những năm gần đây cũng tương thích với xăng E10.

Hầu hết phương tiện đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể dùng xăng E10 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đối với câu hỏi phương tiện nào nên sử dụng xăng E5, Bộ Công Thương cho rằng các ô tô, xe máy, máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy thổi lá, máy nông nghiệp và các động cơ chạy xăng đã quá cũ, chưa được khẳng định tương thích với E10 nên tiếp tục sử dụng xăng E5.