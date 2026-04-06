Dầu thô hạ nhiệt sau tin Mỹ - Iran được cho là đàm phán ngừng bắn 45 ngày

Nút thắt 45 ngày và nhịp lùi của "vàng đen"

Theo Axios, Mỹ, Iran và các nhà trung gian khu vực đang thảo luận sôi nổi về một thỏa thuận được cho là 2 bên sẽ ngừng bắn kéo dài 45 ngày. Điều này được xem là bước đệm quan trọng trong kế hoạch hai giai đoạn nhằm tiến tới hạ nhiệt căng thẳng hoàn toàn tại khu vực Trung Đông.

Ngay khi thông tin này rò rỉ, thị trường năng lượng lập tức có nhịp điều chỉnh tích cực. Giá dầu WTI trong phiên giao dịch đầu tuần đã lùi về quanh mốc 103,30 USD/thùng. Mức giá này mang lại sự xoa dịu đáng kể cho giới đầu tư, đặc biệt sau khi thị trường vừa trải qua tuần tăng sốc hơn 12,43%.

Hãng tin Reuters cho biết thêm, khung kế hoạch này do Pakistan soạn thảo và đã được trao đổi qua đêm. Điểm mấu chốt của thỏa thuận là lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức, mở đường cho việc khơi thông eo biển Hormuz.

Quá trình đàm phán đang diễn ra với cường độ cao và sự tham gia của nhiều nhân vật chủ chốt. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Nguyên soái Asim Munir, đã liên tục trao đổi với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.

Sự chững lại của giá dầu thô đang giúp các doanh nghiệp vận tải và sản xuất trút bỏ được gánh nặng chi phí logistics. Nút thắt nguồn cung tạm thời được nới lỏng, tạo dư địa thở cho chuỗi cung ứng toàn cầu sau những ngày căng thẳng.

Giá dầu WTI giảm ngay khi có thông tin Iran và Mỹ nhận một kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột, dự kiến có hiệu lực ngay và eo biển Hormuz có thể mở lại (Ảnh: Adobestock).

Lực kéo từ eo biển Hormuz và kỳ vọng nguồn cung

Dù giá dầu đã hạ nhiệt, giới phân tích vẫn giữ cái nhìn thận trọng về bức tranh cung cầu. Thực tế, dư địa giảm sâu của giá dầu vẫn còn hạn chế do eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch của dầu mỏ Trung Đông - chưa hoàn toàn thông suốt.

Gần đây, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đối tác (OPEC+) đã đồng ý tăng nhẹ sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày cho tháng 5. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá tác động thực tế của con số này phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng lưu thông an toàn của các tàu chở dầu.

Một tín hiệu tích cực hiếm hoi trên thực địa vừa được hãng tin Fars ghi nhận. Theo đó, đã có 15 tàu thương mại được phép đi qua eo biển Hormuz dưới sự giám sát chặt chẽ. Động thái này phần nào củng cố niềm tin của giới đầu tư vào nỗ lực ngoại giao đang diễn ra.

Chuyên gia Homin Lee từ Lombard Odier nhận định, bài toán dự báo hiện tại vẫn rất hóc búa đối với các nhà đầu tư. "Sự chú ý sẽ tập trung hoàn toàn vào việc lưu thông của tàu thuyền qua eo biển Hormuz có thể cải thiện thêm hay không", ông Lee nhấn mạnh.

Bên cạnh dòng chảy dầu mỏ, thị trường cũng đang dồn sự chú ý vào các động thái từ Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã thúc giục một giải pháp nhanh chóng, kèm theo thông điệp đầy ẩn ý về thời hạn "8 giờ tối thứ ba, giờ miền đông".

Chuyên gia Charu Chanana từ Saxo Capital Markets lưu ý rằng thị trường dường như đang chạy trước các nỗ lực ngoại giao. Bà cảnh báo rủi ro khi giới đầu tư định giá kỳ vọng hạ nhiệt nhanh hơn những gì thực tế chính trị có thể mang lại.

Hiệu ứng domino lên chứng khoán và bài toán lạm phát

Sự hạ nhiệt của giá dầu lập tức tạo ra hiệu ứng domino tích cực lên thị trường tài chính. Báo cáo từ Business Times cho thấy các nhà đầu tư đang thận trọng quay trở lại với cổ phiếu nhờ những tín hiệu rủi ro được kiềm tỏa.

Tại châu Á, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Nhật Bản và Hàn Quốc đều tăng hơn 1%. Đáng chú ý, chỉ số KOSPI 200 của Hàn Quốc tăng mạnh nhất khu vực với 1,56%, trong khi Nikkei 225 tăng 0,68%. Dòng tiền đang cho thấy sự luân chuyển nhịp nhàng từ tài sản phòng thủ sang các nhóm ngành nhạy cảm với chu kỳ kinh tế.

Ngược lại, các kênh trú ẩn an toàn bắt đầu hạ nhiệt sau chuỗi ngày tăng nóng do lo ngại giá năng lượng. Giá vàng lùi 0,5% xuống còn khoảng 4.650 USD/ounce, trong khi bạc giảm 0,8% xuống quanh mức 72 USD/ounce.

Ở góc độ vĩ mô, nhịp điều chỉnh của giá dầu đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng kinh tế. Theo iForex, giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát hàng tháng của Mỹ để đánh giá tác động từ đợt biến động giá nhiên liệu vừa qua.

Các nhà kinh tế ước tính, việc giá xăng bán lẻ tăng khoảng 1 USD/gallon thời gian qua có thể đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 1%. Đây là mức tăng đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người tiêu dùng.

Tuần này sẽ là thời điểm quan trọng khi thị trường tìm kiếm manh mối về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hàng loạt dữ liệu như chỉ số ISM Services PMI, Biên bản cuộc họp FOMC và chỉ số giá PCE lõi sẽ được công bố.

Thị trường hiện đang định giá 77,5% khả năng lãi suất duy trì đến cuối năm. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận 45 ngày được chốt hạ và giá dầu tiếp tục bình ổn, áp lực lạm phát rộng hơn sẽ được hóa giải đáng kể.