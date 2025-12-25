Chủ tịch Tập đoàn Masan xuất hiện tại ngày giao dịch đầu tiên của MCH trên HOSE

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (mã MCH) hôm nay chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình tăng trưởng chiến lược và kiến tạo giá trị dài hạn của công ty.

Theo quyết định niêm yết được công bố, số lượng cổ phiếu MCH niêm yết sẽ là gần 1,07 tỷ cổ phiếu, với giá tham chiếu phiên IPO là 212.800 đồng, biên độ dao động giá là 20%.

Ông Danny Le - Tổng giám đốc Masan Group - nhận quyết định niêm yết của bà Trần Anh Đào - Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành HOSE (Ảnh: MSN).

Sau nghi thức trao quyết định niêm yết của bà Trần Anh Đào - Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành HOSE cho ông Danny Le - Tổng giám đốc Masan Group, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan đã có bài phát biểu đặc biệt trong sự kiện niêm yết "viên kim cương gia bảo" MCH.

Chia sẻ việc lần thứ hai sau hơn một thập kỷ có dịp phát biểu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) trong một cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt đối với tập đoàn khi MCH chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE, TS Nguyễn Đăng Quang gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo HOSE, các khách mời, đối tác, cổ đông cùng toàn thể cán bộ nhân viên Masan và MCH đã hiện diện, đồng hành trong hành trình phát triển suốt 25 năm qua.

Theo ông Quang, thành quả ngày hôm nay là kết tinh từ nỗ lực bền bỉ của từng thành viên MCH, những người trong 25 năm qua đã mỗi ngày xây 1 viên gạch nhỏ đến với HOSE.

Ông nhấn mạnh đây không chỉ là cột mốc tạo giá trị cho người tiêu dùng Việt Nam mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với chính các cổ đông, những người đồng thời là chủ sở hữu và là một phần của hành trình tăng trưởng dài hạn. Với Masan, MCH không chỉ là “viên kim cương gia bảo” về giá trị kinh tế mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, niềm tin của Masan Group.

Phụng sự, giá trị, đổi mới sáng tạo là những phẩm chất của MCH được ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, nhấn mạnh trong bài phát biểu tại lễ niêm yết (Ảnh: MSN).

Nhấn mạnh triết lý “phụng sự người tiêu dùng” là cơ hội kinh doanh bền vững, tạo ra tăng trưởng cao, lợi nhuận và giá trị vượt trội - cũng chính là câu chuyện xuyên suốt của MCH, ông Quang khẳng định doanh nghiệp kiên định chiến lược xây dựng các nhãn hiệu mạnh dựa trên đổi mới sáng tạo, hệ thống phân phối rộng khắp và ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa giá trị tiêu dùng với mức sử dụng tài nguyên thấp nhất.

Đồng thời, MCH theo đuổi sứ mệnh vươn ra toàn cầu với giá trị niềm tin và niềm tự hào Việt Nam, đặt con người và tài năng Việt làm nền tảng cốt lõi cho tăng trưởng dài hạn.

"Một niềm tin nữa của Masan, mỗi ngày chúng ta sẽ đối diện với xanh, đỏ, vàng, và xanh nhạt, nhưng như một người Masan, chúng tôi sẽ luôn tin và yêu màu tím", Chủ tịch MSN khẳng định.

Cùng ngày, MCH cũng công bố thông tin bất thường về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025 với tỷ lệ 25%. Ngày thanh toán sẽ là 30/1/2026, tổng dự chi khoảng 2.640 tỷ đồng. Như vậy, cùng với đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên năm 2025 diễn ra vào vào tháng 7, trong năm nay, cổ đông của MCH đã được chia cổ tức ở mức 50%.

Công ty cũng đồng thời triển khai phương án tăng lượng cổ phiếu lưu hành thông qua hai nguồn phát hành là cổ phiếu quỹ và phát hành thêm với tổng tỷ lệ 22,5%.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ sử dụng hơn 10,8 triệu cổ phiếu quỹ hiện có để chia lại cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1,03%. Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Phần cổ phiếu phát hành thêm đến từ hoạt động tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Masan Consumer dự kiến phát hành hơn 226,8 triệu cổ phiếu mới, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 21,47%. Như vậy, mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ nhận về tổng cộng 224 cổ phiếu mới từ cả hai nguồn phát hành trên.

Ông Trương Công Thắng - Tổng giám đốc MCH - thực hiện nghi thức đánh cồng (Ảnh: MSN).

Trao đổi bên lề sự kiện, ông Hoàng Nam - Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Phân tích, Chứng khoán Vietcap cho biết việc Masan Consumer (MCH) chính thức chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE không chỉ mang ý nghĩa thay đổi sàn giao dịch, mà là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

“Đây là một bước chuyển lớn cho Masan Consumer, mở ra "khóa van" dòng vốn và giúp thị trường định giá đúng hơn cho cổ phiếu, từ đó tạo ra giá trị cho cổ đông hiện hữu của MCH”, ông Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Vietcap đặt niềm tin thanh khoản cổ phiếu sẽ được cải thiện mạnh khi dữ liệu lịch sử cho thấy nhiều doanh nghiệp sau khi chuyển sàn sang HOSE ghi nhận giá trị giao dịch bình quân ngày tăng khoảng 200% trong vòng 6 tháng.

Từ góc nhìn hệ sinh thái, Vietcap cho rằng việc MCH niêm yết trên HOSE sẽ giúp thị trường nhìn nhận rõ hơn giá trị thực của Tập đoàn Masan (MSN) thông qua phương pháp định giá tổng giá trị các phần.

Hiện Masan nắm giữ 66% lợi ích kinh tế tại MCH, với giá trị ước tính khoảng 5,7 tỷ USD dựa trên giá giao dịch gần nhất, trong khi vốn hóa của MSN chỉ ở mức khoảng 4,2 tỷ USD.

Khoản chênh lệch này cho thấy cổ phiếu MSN đang được định giá thấp so với giá trị tài sản cốt lõi, chưa kể các khoản đầu tư quan trọng khác như gần 20% tại Techcombank, sở hữu chi phối tại Masan MeatLife, Masan High-Tech Materials và đặc biệt là WinCommerce - doanh nghiệp bán lẻ đang tăng trưởng tích cực nhờ yếu tố nhân khẩu học và quá trình lành mạnh hóa thị trường mà MSN nắm tới 85% vốn.

Masan Consumer sở hữu nhiều thương hiệu gia vị lớn và là niềm yêu thích của hàng triệu bữa ăn Việt như CHIN-SU, Nam Ngư,... (Ảnh: MSN).

Về sức hấp dẫn của cổ phiếu MCH sau chuyển sàn, vị chuyên gia của Vietcap đánh giá đây là một cơ hội đầu tư đáng chú ý vào một trong những ngành xương sống của nền kinh tế trong bối cảnh cơ cấu vốn hóa HOSE hiện nay chủ yếu tập trung vào nhóm ngân hàng và bất động sản.

Với quy mô vốn hóa tiệm cận 9 tỷ USD, MCH sẽ trở thành doanh nghiệp hàng tiêu dùng lớn nhất trên HOSE, mở ra triển vọng lọt rổ VN30 sau 6 tháng niêm yết, đồng thời được thêm vào các rổ chỉ số của các quỹ ETF như VanEck, Xtrackers và xa hơn là FTSE EM.

Ngoài ra, khả năng được cấp giao dịch ký quỹ sau thời gian đủ điều kiện cũng được xem là yếu tố quan trọng, thúc đẩy dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân trong nước - nhóm đang chiếm phần lớn thanh khoản thị trường.

Dù cổ phiếu MCH đã tăng khoảng 50% trước thời điểm chuyển sàn, ông Hoàng Nam vẫn nhận định rằng trong trung và dài hạn, dư địa tăng trưởng của cổ phiếu này vẫn được thúc đẩy nhờ nền tảng cơ bản của doanh nghiệp.

Năm 2025 được xem là giai đoạn bản lề khi MCH tái cấu trúc hệ thống phân phối, song các trụ cột tăng trưởng về sản phẩm, công nghệ, thị trường quốc tế và bối cảnh tiêu dùng thuận lợi tại Việt Nam vẫn rõ nét.

Vietcap dự phóng doanh thu và lợi nhuận năm 2026 của MCH có thể tăng lần lượt 15% và 20%, với tăng trưởng kép lợi nhuận giai đoạn 2026-2028 đạt khoảng 16%. Với nhà đầu tư trung và dài hạn, MCH được đánh giá là cổ phiếu có nền tảng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng đáng chú ý.

“Khi Việt Nam chính thức qua được kỳ review (đánh giá) tháng 3/2026 thì không ngoài khả năng là dòng tiền từ các quỹ chủ động sẽ tự tin hơn để tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam và MCH có thể là một cơ hội đầu tư lớn”, ông Nam đánh giá.