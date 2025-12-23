3,9 tỷ cổ phiếu Vingroup sắp "đổ bộ" sàn chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo về việc giao dịch cổ phiếu bổ sung của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC).

Theo đó, gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC do Vingroup phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được niêm yết bổ sung từ ngày 18/12. Ngày giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết là 31/12, cổ đông có thể giao dịch cổ phiếu này trên sàn chứng khoán.

Diễn biến cổ phiếu VIC của Vingroup (Ảnh: VNDStock).

Như vậy, 3,9 tỷ cổ phiếu VIC do Vingroup phát hành sẽ về tài khoản nhà đầu tư vào đúng ngày cuối cùng của năm 2025. Phần lớn số cổ phiếu này sẽ về tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Ông Vượng trực tiếp sở hữu khoảng 10% vốn Vingroup. Bên cạnh đó, ông cùng các thành viên trong gia đình và công ty riêng vẫn nắm quyền chi phối tại Vingroup với tổng sở hữu khoảng 65%. Ngoài ra, ông còn nắm gần một nửa vốn của VinFast qua hai công ty riêng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VIC đang có 2 phiên tăng trần liên tiếp, hiện giao dịch ở mức 169.900 đồng/cổ phiếu, cao nhất kể từ khi niêm yết tính theo giá điều chỉnh. Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó lập kỷ lục 1,3 triệu tỷ đồng.

Cổ phiếu Vingroup bật tăng trở lại trong bối cảnh hệ sinh thái Vingroup mở rộng. Mới đây, vào sáng 19/12, Vingroup đã triển khai đồng loạt 11 dự án lớn trên khắp cả nước, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng giao thông đến năng lượng xanh và công nghiệp nặng.

Cổ phiếu VIC tăng giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh.

Theo cập nhật của Forbes ngày 23/12, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có khối tài sản lên đến 29,6 tỷ USD, đứng thứ 73 trong danh sách các tỷ phú thế giới. Con số này gần bằng với khối tài sản của tỷ phú Jack Ma, theo tính toán của Forbes.