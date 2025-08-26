Dân mạng phẫn nộ vì nhiều shop ở Hà Nội than “mưa ngập kho” để xả hàng

Mưa như trút từ đêm qua đến trưa 26/8 khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ở Hà Nội ngập sâu trong nước. Trên mạng xã hội, hàng loạt chủ cửa hàng (shop) đăng tải hình ảnh kho hàng bị ngập nước kèm lời than thở "đứt từng khúc ruột", "chỉ mong thu được đồng nào hay đồng đó"… để kêu gọi thanh lý, xả hàng kèm ưu đãi miễn phí giao hàng khi mua 3 sản phẩm.

Chỉ sau vài tiếng đăng tải, nhiều cửa hàng cho thấy có hàng trăm bình luận mua hàng giá rẻ. Chủ shop hầu hết đều khẳng định mỹ phẩm, thực phẩm chức năng thanh lý đều là hàng bị ngập, ướt và nát vỏ kèm cam kết bán giá xả lỗ, nhiều sản phẩm giảm giá kịch sàn.

Đáng chú ý, các chủ shop sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Facebook như Nguyễn Hoàng Mai Ly (Mailystyle), Phuong Tokyo, Nhật Lệ Store... đều chia sẻ những bức ảnh giống nhau về kho hàng bị ngập, khiến cộng đồng mạng nghi ngờ, cho rằng đây chỉ là chiêu trò câu like, đẩy hàng.

Không ít người nhanh chóng phát hiện loạt hình ảnh kho hàng ngập nước được các chủ shop sử dụng không phải chụp tại Hà Nội mà là hình lấy từ trang mạng, báo nước ngoài. "Có ảnh kho ngập từ báo nước ngoài mà mấy chủ shop hot TikTok cùng đăng để xả hàng thì đúng là chiêu trò", tài khoản L.H. bình luận.

Nhiều người nhanh chóng phát hiện loạt hình ảnh kho hàng ngập nước được các chủ shop sử dụng không phải chụp tại Hà Nội mà là hình lấy từ trang báo nước ngoài (Ảnh: Chụp màn hình).

Một số ý kiến khác bày tỏ sự bức xúc trước cách làm ăn thiếu trung thực. Không ít người kêu gọi tẩy chay các shop câu like bằng hình ảnh giả, cho rằng việc gắn ghép mưa ngập với mục đích bán hàng vừa phản cảm, vừa làm mất niềm tin của khách hàng.

"Trong lúc người dân khổ sở vì mưa ngập, một số shop lại lợi dụng hoàn cảnh để trục lợi, đánh vào lòng thương hại của khách hàng. Xả hàng thì cứ xả, nhưng việc lấy ảnh mạng kho hàng ngập nước để tăng tương tác, câu like bán hàng thật khó chấp nhận", chị Thúy Hằng (phường Tây Mỗ) bức xúc.

Trước sự bức xúc của cộng đồng mạng, một số chủ shop đã chỉnh sửa bài đăng, xóa hình ảnh. Thực tế, chiêu trò lợi dụng mưa bão để câu like, bán hàng không phải lần đầu xuất hiện. Trong các đợt mưa bão trước đó, mạng xã hội cũng từng tràn ngập hình ảnh “kho hàng ngập, giảm giá sốc” nhưng sau đó được cư dân mạng phát hiện là ảnh cũ hoặc lấy từ mạng xã hội.

Trong bối cảnh mua sắm online ngày càng phổ biến, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những chiêu trò “kho hàng ngập, xả lỗ” tràn lan trên mạng xã hội. Việc kiểm chứng thông tin, lựa chọn cửa hàng uy tín, minh bạch không chỉ giúp tránh rủi ro mà còn ngăn chặn hành vi trục lợi, ảnh hưởng môi trường kinh doanh.