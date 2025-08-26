Hơn 1,6 triệu khách hàng ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị mất điện

Theo cập nhật của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đến sáng 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn còn nhiều khu vực phải ngừng, giảm cung cấp điện. Tuy nhiên, các đơn vị điện lực đã cố gắng khôi phục, cấp điện trở lại cho 509.000 khách hàng và 2.685 trạm biến áp vận hành trở lại.

Hiện còn hơn 1,6 triệu khách hàng tại 3 địa phương này đang bị mất điện. Cụ thể tại Thanh Hóa còn khoảng 395.000 khách hàng bị ảnh hưởng; 3.196 trạm biến áp và 80 đường dây trung thế gặp sự cố. EVN Thanh Hóa đã khôi phục nhiều trạm biến áp, song một số khu vực vẫn gặp khó khăn do mưa lớn, ngập úng, giao thông chia cắt.

Tại Nghệ An, còn khoảng 870.000 khách hàng bị ảnh hưởng; 6.187 trạm biến áp và 148 đường dây trung thế gặp sự cố. Tại Hà Tĩnh vẫn còn khoảng 349.000 khách hàng bị ảnh hưởng; 2.466 trạm biến áp và 62 đường dây trung thế gặp sự cố, một số cột điện bị gãy đổ, dây dẫn hư hỏng. Nhiều trạm biến áp quan trọng đã được khôi phục nhằm bảo đảm cấp điện cho phụ tải thiết yếu.

Nhà người dân ở Mỹ Thành, phường Thành Vinh mất điện lúc 22h15 ngày 25/8 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bên cạnh đó, 2 đường dây 110kV (Cẩm Xuyên - Kỳ Anh 2 và T500 - Hương Khê) bị sự cố, nhiều khu vực trên địa bàn đã ngừng giảm cung cấp điện. Trên lưới trung thế, còn hơn 220 đường dây/nhánh bị gián đoạn. Hàng nghìn trạm biến áp phân phối bị gián đoạn vận hành, các đơn vị đang khẩn trương khôi phục, trong đó hơn 1.000 trạm đã được cấp điện trở lại.

Phía EVNNPC cho biết ngành điện đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố, sẽ cố gắng khôi phục cấp điện tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa sớm trước ngày 2/9.

Trước đó, chiều tối 25/8, vùng tâm bão số 5 đã đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 10, giật cấp 15. Theo thông tin sơ bộ, bão đã làm tốc mái nhà cửa, công trình công cộng, cơ sở giáo dục; cây xanh, cột điện bị đổ; mất điện diện rộng (Hà Tĩnh 60/69 phường, xã bị mất điện)…

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão Kajiki sẽ tiếp tục gây mưa lớn đến hết 26/8 tại khu vực miền núi, trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mưa to đến rất to, đặc biệt có nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.