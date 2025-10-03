Nhiều khách hàng tiếc nuối khi thương hiệu bánh mỳ tươi Bready đóng cửa

Thương hiệu Bready - Bánh mì tươi vừa chính thức đăng tải thông báo "khép lại hành trình 21 năm" trên fanpage của công ty. Trong thông báo, đơn vị này nêu: "Sau 21 năm đồng hành và phục vụ, chúng tôi xin trân trọng thông báo: Hành trình mang tên "Bready - Bánh mì tươi" xin được chính thức khép lại từ ngày 1/10/2025.

Hơn hai thập kỷ qua là một chặng đường đầy kỷ niệm, nơi Bready được sẻ chia những ổ bánh mì thơm ngon, tươi mới, và nhiều món ăn, cùng biết bao câu chuyện, nụ cười và sự gắn bó từ Quý khách hàng. Sự tin tưởng và đồng hành của Quý vị chính là nguồn động lực lớn lao giúp Bready đi đến ngày hôm nay."

Phía dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối vì đây là tiệm bánh mang nhiều ký ức tuổi thơ của dân Sài Gòn: “Không kịp ghé tiệm lần cuối, buồn ghê. Cảm ơn thương hiệu vì đã luôn mang đến sự hài lòng trong nhiều năm qua. Chúc các bạn đều thành công trên chặng đường mới”.

Trước khi chính thức đóng cửa, Bready chỉ còn duy trì một cửa hàng tại 62 Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định, TPHCM). Những năm trước, thương hiệu từng có mặt ở nhiều tuyến đường trung tâm như Bà Huyện Thanh Quan, Võ Văn Tần, Kỳ Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai,…

Thương hiệu Bready - Bánh mì tươi vừa chính thức đăng tải thông báo "khép lại hành trình 21 năm" trên fanpage của mình. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bready được thành lập từ năm 2004 bởi bác sĩ Trần Quang Vinh, người từng theo học và tốt nghiệp bác sĩ chính quy. Theo thông tin trên website của thương hiệu, ngay khi chuẩn bị bước vào con đường y khoa, ông bất ngờ rẽ sang một hướng khác là kinh doanh ẩm thực.

Ý tưởng hình thành Bready đến trong một lần tình cờ, khi ông Vinh ghé vào cửa hàng thức ăn nhanh nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Ấn tượng trước mô hình phục vụ nhanh, chuyên nghiệp và sạch sẽ, ông đã "nung nấu ý tưởng tạo nên một mô hình của người Việt, dành cho người Việt".

Lúc bấy giờ, sự xuất hiện của Bready những năm đầu 2000 tạo ra một làn sóng mới cho bánh mì Việt Nam. Là một bác sĩ, bánh mì Bready được đón nhận bởi được làm theo một công thức mới - bánh mì tươi, ưu tiên sự tươi ngon, mềm xốp, thơm phức.

Từ chiếc xe đẩy vỉa hè đến tiệm bánh hiện đại, ông Vinh đều tìm cách thay đổi liên tục, kết hợp nhiều món ăn phương Tây nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của thương hiệu. Dù vậy, trong vòng xoáy thay đổi nhanh chóng của thị trường ẩm thực, Bready đã dừng lại cuộc chơi ở tuổi 21.