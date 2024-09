Tăng trưởng bền vững cho ngành F&B: 3 giải pháp sáng tạo từ Tetra Pak

Báo cáo Tetra Pak Index 2023 cho biết 70% người tiêu dùng ưu tiên sức khỏe hơn, 70% tin rằng thực phẩm và đồ uống (F&B) có lợi cho sức khỏe nên thân thiện với môi trường. Điều này đặt ra thách thức lớn cho ngành F&B khi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao và doanh nghiệp đang nỗ lực đáp ứng các chỉ số về môi trường từ chính phủ.

Đứng trước thách thức đó, Tetra Pak, doanh nghiệp cung cấp giải pháp chế biến và đóng gói hàng đầu Thụy Điển, đã đồng hành cùng ngành F&B Việt vượt qua nhiều thách thức trong 30 năm qua, tiếp tục đưa ra 3 giải pháp đổi mới sáng tạo: One Stop Solutions (OSS), Bao bì bền vững và Thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp.

One Stop Solutions (OSS) - Giải pháp cung ứng thiết bị nhanh chóng

Năm 1993, Tetra Pak lắp đặt dây chuyền chiết rót đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu cam kết mạnh mẽ trong việc mang đến dịch vụ nhanh chóng và toàn diện cho khách hàng. Để hỗ trợ kịp thời và tối ưu hóa chi phí vận hành cho các doanh nghiệp chế biến, Tetra Pak mở văn phòng tại TPHCM vào năm 1994 và triển khai việc cung ứng linh kiện tại chỗ vào năm 2002.

Khi năng suất các nhà máy tăng cao, yêu cầu về tốc độ thay thế và bảo trì thiết bị trở nên cấp thiết hơn, Tetra Pak phát triển đội ngũ hàng trăm kỹ sư tay nghề cao nhằm hỗ trợ khách hàng kịp thời, mở rộng chuỗi cung ứng linh kiện máy móc với kho thiết bị tại Việt Nam tăng tốc độ thay thế và bảo trì.

Giải pháp OSS mang tới sự tiện lợi trong quá trình đặt hàng và giao nhận.

Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong giai đoạn 4.0, Tetra Pak áp dụng giải pháp OSS, trọng tâm là nền tảng One Stop E-shop, cho phép khách hàng lựa chọn hơn 540.000 mặt hàng từ phụ kiện tới hệ thống máy móc từ gần 400 thương hiệu hàng đầu thế giới. Giải pháp này mang tới sự tiện lợi trong quá trình đặt hàng và giao nhận, độ tin cậy trong thiết bị và chi phí với sự hướng dẫn từ các chuyên gia đầu ngành.

Giải pháp bao bì tiên tiến

Từ năm 2001, với bao bì giấy không gấp Tetra Fino, Tetra Pak thay đổi cách đóng gói thực phẩm bằng giải pháp bền vững và tiết kiệm chi phí. Năm 2008, dây chuyền A3/Speed được lắp đặt tại Việt Nam đưa bao bì Tetra Brik Aseptic đến thị trường, giúp các đối tác giảm 35% chi phí vận hành, đảm bảo sản phẩm không bị nhiễm khuẩn.

Tetra Pak đưa ra giải pháp đóng gói thực phẩm an toàn và tiên tiến.

Bằng sự đổi mới liên tục, Tetra Pak tiếp tục giới thiệu bao bì an toàn, thân thiện với môi trường hơn. Năm 2008, Tetra Pak và đối tác giới thiệu bao bì giấy Tetra Brik Aseptic 1000 từ nguồn nguyên liệu có trách nhiệm cho dòng sản phẩm sữa đặc có đường bên cạnh hộp thiếc truyền thống, giúp sản phẩm được phân phối rộng rãi hơn.

Năm 2023, công nghệ Tetra Fino Aseptic 100 Ultra mang tới trải nghiệm thưởng thức cà phê hòa tan hoàn toàn mới trong những bao bì bền vững, thể hiện sự sáng tạo và trách nhiệm với môi trường.

Với nhu cầu liên tục thay đổi của người tiêu dùng, Tetra Pak đưa ra giải pháp đóng gói thực phẩm an toàn và tiên tiến. Nổi bật là Tetra Recart - giải pháp bao bì giấy cho thực phẩm đóng hộp với khả năng chịu nhiệt lên tới 130 độ C trong quá trình đóng gói, tiết kiệm 30% diện tích lưu kho, giảm 60% chi phí vận hành so với bao bì kim loại và thủy tinh, tối ưu hóa không gian vận chuyển và gia tăng nhận diện thương hiệu trên các sàn thương mại điện tử.

Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Năm 1997, sữa đậu nành đóng hộp ra đời, mở ra một ngành hàng đồ uống mới dưới công nghệ của Tetra Pak. Năm 2015, Tetra Pak hợp tác với khách hàng để ra mắt nhà máy sản xuất nước và sữa dừa đầu tiên tại Việt Nam - bước ngoặt quan trọng trong phát triển giải pháp sữa thay thế sáng tạo.

Việc biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế với quy mô nhỏ đòi hỏi kinh phí đầu tư ban đầu lớn như máy móc thiết bị, nguyên liệu đầu vào... Hiểu được khó khăn này, năm 2023, Tetra Pak hợp tác với DenEast xây dựng Bloom., trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu đầu tiên trong ngành F&B tại Việt Nam. Tới nay, Bloom. đã hỗ trợ các nhà sản xuất đưa sản phẩm mới ra thị trường chỉ trong vài tháng, không cần đầu tư nhiều vào thiết bị hay nhân sự.

Bloom., trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu đầu tiên trong ngành F&B tại Việt Nam.

Ông Eliseo Barcas, Tổng giám đốc Tetra Pak Việt Nam, cho biết: "Bloom. thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đóng góp một phần vào mục tiêu chuyển đổi sang nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam và khai phá tiềm năng to lớn của ngành F&B".

Với 3 giải pháp trên, Tetra Pak đã và đang trở thành đối tác cung cấp giải pháp chế biến và đóng gói bao bì chiến lược của hàng trăm doanh nghiệp F&B Việt trong suốt 30 năm qua.

Với sứ mệnh "Bảo vệ những điều tốt đẹp: thực phẩm, con người và hành tinh", doanh nghiệp này kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành F&B thông qua đổi mới và sáng tạo trong thời gian tới bằng công nghệ và giải pháp đột phá hàng đầu thế giới.

