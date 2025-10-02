Đại diện quỹ tỷ USD: ESG là yếu tố mà nhà đầu tư nước ngoài rất chú ý

Sáng nay (2/10), trong khuôn khổ tọa đàm IR View tại Lễ vinh danh IR Awards 2025, bà Vũ Ngọc Linh - Giám đốc Phân tích và nghiên cứu thị trường VinaCapital - tiết lộ nhiều thông tin đáng chú ý liên quan "khẩu vị" của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo bà, VinaCapital là một trong những quỹ ngoại có hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam. Những vấn đề mà quỹ này tìm kiếm khi tìm hiểu về doanh nghiệp Việt Nam là tầm nhìn, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp; hiệu quả hoạt động phản ánh ở kết quả kinh doanh.

Câu chuyện minh bạch cũng rất quan trọng, có thể tạo dựng niềm tin lâu dài với nhà đầu tư ngoại. Đặc biệt, các yếu tố phát triển bền vững (ESG) hay tích hợp AI vào sản xuất kinh doanh cũng được chú ý.

Đại diện VinaCapital cho rằng ESG cần được đưa vào chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp (Ảnh: BTC).

Cũng theo bà Linh, ESG là câu chuyện cũ ở nước ngoài, nhưng ở Việt Nam vẫn ở giai đoạn xây dựng chiến lược. Một doanh nghiệp muốn thực thi ESG tốt phải bắt đầu từ cam kết, sau đó hành động và đo lường kết quả so với chính họ trong quá khứ, với các doanh nghiệp cùng ngành, với thế giới.

Thước đo này là cơ sở để đánh giá doanh nghiệp có thật sự thực thi ESG hay không. Đồng thời, câu chuyện ESG phải được đưa vào chiến lược kinh doanh và có mục tiêu cụ thể.

Đại diện quỹ này còn nói thêm, ESG rất rộng nên doanh nghiệp phải xác định đâu là điểm cần tập trung cho lĩnh vực của mình. Báo cáo ESG cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong báo cáo thường niên, là việc làm thiết thực đánh giá hành trình ESG của doanh nghiệp. Sau này nếu có điều kiện hơn, doanh nghiệp có thể nâng lên tiêu chuẩn quốc tế.

Nói về diễn biến thị trường chứng khoán, bà Linh cho rằng nếu được công bố nâng hạng vào tháng 10, Việt Nam có thể đón dòng vốn 5-6 tỷ USD từ quỹ chủ động.

Còn ông Ngô Hoàng Long - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) - nói nhà đầu tư trên thị trường đang có sự dịch chuyển về "khẩu vị".

Nếu như 10 năm trước, nhà đầu tư ưu thích nhóm ngành bán lẻ, tiêu dùng nhưng hiện nay đang dần chuyển sang nhóm ngành tài chính, đặc biệt là ngân hàng. Các doanh nghiệp có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt thì thường tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư quốc tế khá cao.