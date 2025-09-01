Đã giải ngân hơn 10.400 tỷ đồng chi phí tặng quà người dân dịp Quốc khánh
(Dân trí) - Số tiền giải ngân từ Kho bạc Nhà nước để tặng người dân dịp Quốc khánh là gần 10.429 tỷ đồng tính đến trưa ngày 1/9, đạt tỷ lệ 96,99% trên dự toán được giao.
Theo số liệu tổng hợp nhanh của Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), đến 11h ngày 1/9, 3.120 xã trên tổng số 3.321 xã tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà tặng 100.000 đồng đến công dân, chiếm tỷ lệ 93,94%.
Số tiền giải ngân từ Kho bạc đạt gần 10.429 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 96,99% trên dự toán đã được giao (hơn 10.700 tỷ đồng).
Theo báo cáo, 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đang khẩn trương triển khai công tác trao quà đến từng người dân.
Đặc biệt, tại 18 địa tỉnh, thành phố, gồm Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Khánh Hoà, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Quảng Trị, Thanh Hoá, toàn bộ các xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức thực hiện chi quà tặng tại các cơ sở theo quy định.
Tại các tỉnh, thành phố còn lại, các địa phương đều đã đạt trên 90% số xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao tặng quà đến công dân, và tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị còn lại triển khai, hoàn thành nhiệm vụ.
Kho bạc Nhà nước đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan, quyết tâm đảm bảo mọi người dân đều được nhận quà đúng dịp lễ, đúng đối tượng và đủ tiêu chuẩn theo quy định.
Mỗi người dân được tặng 100.000 đồng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Tổng số tiền dự kiến là hơn 10.700 tỷ đồng. Việc chuyển tiền tặng 2/9 cho người dân bắt đầu từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.
Người dân có thể nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID. Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, có 30 ngân hàng và ví đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội.
Người dân cũng có thể nhận tiền trực tiếp tại các điểm chi trả do địa phương tổ chức. Việc chi trả thực hiện theo hộ gia đình thường trú. Số tiền của từng hộ được tính cho từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ nhận thay và chuyển cho các thành viên khác. Với công dân chưa đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người được ủy quyền.