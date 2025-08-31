Người dân không có tài khoản ngân hàng sẽ nhận quà 100.000 đồng ở đâu?

Tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người.

Đối tượng được nhận quà là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8.

Với trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng tích hợp hưởng an sinh xã hội trên VNeID, người dân có thể nhận trực tiếp tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức.

Cơ quan Công an phối hợp với UBND các cấp ở địa phương, nhất là ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tặng quà cho người dân kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng, an toàn, không trùng lặp; phối hợp với Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện tặng quà cho người dân.

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà.

Thời gian chi trả tập trung từ ngày 31/8 đến hết ngày 1/9, trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9.

Người dân và du khách dạo bước trong muôn ánh sao vàng rực rỡ, giữa những dãy phố ngập tràn sắc cờ hoa (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong tổ chức thực hiện tặng quà cho nhân dân, trường hợp không sử dụng hết kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, địa phương phải hoàn trả ngân sách Trung ương.

Trường hợp thiếu nguồn, địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương hoặc nguồn hợp pháp khác để tặng quà đủ cho người dân, sau đó báo cáo Bộ Tài chính để được bổ sung kinh phí từ ngân sách Trung ương.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, phường năm nay để triển khai tặng quà tới người dân.

Động thái này của Hà Nội diễn ra sau khi Thủ tướng có Công điện số 149 về việc mỗi người dân sẽ được tặng 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh. Tổng kinh phí thực hiện ở Hà Nội là hơn 858 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường sẽ thực hiện chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo ý nghĩa tri ân, gắn kết cộng đồng, mang lại niềm vui cho từng gia đình trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Hình thức tặng quà là tặng quà một lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chủ hộ hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.