Giá bán vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Vàng giảm giá

Mở cửa phiên giao dịch ngày 10/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 133,3-135,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng nhẫn sáng nay được niêm yết ở mức 128-130,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Ở nhiều doanh nghiệp tư nhân, giá bán vàng nhẫn được niêm yết tại 131,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đi ngang tại mức 3.632 USD/ounce, tương đương 115 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí. Trước đó, có thời điểm kim loại quý tăng “dựng đứng” lên mức 3.674 USD/ounce và lập kỷ lục mới.

Mặt hàng vàng doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Hải Long).

Giá vàng thế giới tăng rồi nhanh chóng giảm mạnh sau khi Mỹ công bố dữ liệu điều chỉnh việc làm. Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) ước tính tổng việc làm phi nông nghiệp tính đến tháng 3/2025 giảm tới 911.000 việc làm, tương đương mức giảm 0,6%. Đây là con số tồi tệ nhất từng ghi nhận, gấp 3 lần mức trung bình 10 năm.

Việc một số liệu vốn ít được chú ý nay trở thành tâm điểm cho thấy thị trường đang nhạy cảm hơn bao giờ hết, nhất là sau các đợt điều chỉnh giảm việc làm mạnh trong quý trước.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước hôm qua (9/9) đã tổ chức cuộc họp với các ngân hàng, doanh nghiệp để quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến thị trường vàng và triển khai Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 232, trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để Ngân hàng Nhà nước thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, đảm bảo các đơn vị nhanh chóng tham gia thị trường vàng, sớm đưa Nghị định 232 vào thực tiễn.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước các khu vực phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với một số doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, các quy định về chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, phòng, chống rửa tiền, cũng như các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép...

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (TPHCM và Đồng Nai) mới đây cũng đã có văn bản nhắc nhở, nhằm hạn chế các yếu tố phi thị trường ảnh hưởng đến giải pháp ổn định thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho biết, vàng với tính chất là tài sản biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường, người dân cần cân nhắc và thận trọng khi mua và đầu tư để tránh rủi ro.

Người dân chỉ mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép. Đồng thời, người dân cần thực hiện đúng các quy định, góp phần ổn định thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá và tác động tâm lý không cần thiết.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ không được cấp phép vẫn giao dịch vàng miếng với cá nhân, tổ chức là trái quy định. Việc giao dịch vàng miếng tại các đơn vị không có giấy phép kinh doanh vàng miếng sẽ bị xử phạt.