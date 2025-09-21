Cựu chủ tịch Agribank Nguyễn Thế Bình bị truy nã: Ngân hàng lên tiếng

Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), trong 2 ngày 19/9 và 20/9, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc cơ quan công an truy nã ông Nguyễn Thế Bình, nguyên lãnh đạo Agribank. Nguyên nhân liên quan đến vụ việc xảy ra trong giai đoạn gần 20 năm trước.

Ông Nguyễn Thế Bình sinh 1954 tại Hưng Yên, là nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank. Ông Bình được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Agribank từ năm 2007. Từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2011, ông là Chủ tịch Hội đồng thành viên ngân hàng này.

Trước thông tin này, Agribank cho biết vụ việc là trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Thế Bình, người đã rời khỏi Agribank từ nhiều năm nay, và cơ quan pháp luật đang xem xét trách nhiệm.

“Sự việc này hoàn toàn không liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của Agribank trong giai đoạn hiện tại”, thông báo nêu.

Nhân viên giao dịch tiền tại một chi nhánh của Agribank (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đơn vị này cho biết luôn tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc, đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

Agribank khẳng định hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn tuân thủ quy định của pháp luật, diễn ra an toàn, ổn định, thông suốt, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng và đối tác.