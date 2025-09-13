Đảng bộ Agribank tham gia Hội nghị toàn quốc tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu của Đảng ủy Agribank tại số 2 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Hà Nội (Ảnh: Agribank).

Tại điểm cầu của Đảng ủy Agribank có ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc; các đại diện Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; các thành viên hội đồng thành viên và ban điều hành cùng lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống Agribank.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng AI trong đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức tại các cấp ủy và cơ quan đảng; trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho người học trong việc sử dụng một số công cụ AI phổ biến nhằm hỗ trợ các công việc như: tư vấn, tổng hợp thông tin, phân tích văn bản, chuẩn bị dự thảo và đề xuất giải pháp phục vụ công tác.

Đồng thời, hội nghị góp phần hình thành thái độ, trách nhiệm đúng đắn trong việc sử dụng AI an toàn, bảo mật, phù hợp với định hướng chính trị, pháp lý trong bối cảnh chuyển đổi số.

Xác định ứng dụng AI là một trong những giải pháp, bước đột phá quan trọng để hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, quản lý và hoạt động ngân hàng, hội nghị là cơ hội lớn giúp cho công tác cụ thể hóa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đảng ủy Agribank tổ chức 178 điểm cầu trực tuyến trên toàn hệ thống, với sự tham gia của hơn 40.000 cán bộ, người lao động từ các chi nhánh, đơn vị và được chia thành hai đợt, đợt 1 từ 8h ngày 9/9 đến 17h ngày 10/9, đợt 2 từ 8h ngày 11/9 đến 17h ngày 12/9. Hội nghị diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm cao của tập thể cán bộ, Đảng viên, người lao động Agribank trong việc nắm bắt tri thức mới, sẵn sàng áp dụng AI vào công tác Đảng và hoạt động nghiệp vụ.

Các đại biểu dự hội nghị từ các điểm cầu trong hệ thống Agribank (Ảnh: Agribank).

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank được nghe các giảng viên cao cấp và giảng viên chính của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ các chuyên đề: Tổng quan và vai trò của AI trong công tác đảng (khái niệm cơ bản, xu hướng phát triển, kịch bản ứng dụng AI vào nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phân tích tài liệu); tìm hiểu các công cụ AI phổ biến hiện nay (ChatGPT, Gemini, Notion AI, Canva AI).

Cùng với đó, người học cũng được thực hành với ChatGPT trong hỗ trợ công tác (nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp; phân tích tài liệu từ nhiều nguồn; xây dựng báo cáo, kế hoạch). Người học cũng được hướng dẫn về nguyên tắc sử dụng; vấn đề đạo đức, pháp lý, bảo mật khi dùng AI; thảo luận tình huống vi phạm bảo mật, sai lệch thông tin...

Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành các yếu tố quan trọng mang tính quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước nói chung, hệ thống ngân hàng và Agribank nói riêng.

Cụ thể hóa các chủ chương và Nghị quyết số 57 của Trung ương, Agribank đã ban hành Kế hoạch số 77 ngày 28/2, xác định nhiệm vụ cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng, hội đồng thành viên, ban điều hành, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các đơn vị, chi nhánh trong toàn hệ thống xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57 và các văn bản có liên quan khác của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank.

Kế hoạch cũng hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, trên tất cả các lĩnh vực, trong mọi hoạt động của Agribank trong kỷ nguyên đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh; giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, cùng các tập đoàn, tổng công ty, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo thế và lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.