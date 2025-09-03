Agribank: Thành tựu trong hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội đất nước trong 80 năm qua là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của trung tâm triển lãm.

Triển lãm khắc hoạ những thành tựu nổi bật trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp - công nghệ, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, đầu tư - thương mại, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch cũng như hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với truyền thống văn hóa nghìn năm; sự đa dạng, giàu bản sắc của 54 dân tộc; nguồn tài nguyên phong phú; sản vật đặc trưng ba miền, cùng những công trình kiến trúc tiêu biểu từ xưa đến nay.

Với thiết kế hiện đại, chuyên nghiệp cùng nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự,… được trình chiếu bởi các công nghệ hiện đại 3D, thực tế ảo, nghe nhìn đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo (AI)…, mang tính thực tiễn, tính hưởng thụ và chiều sâu văn hóa, triển lãm không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Đúng như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Triển lãm còn là một “trường học sống động”, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước. Từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Hòa chung không khí hào hùng của ngày hội non sông, không gian triển lãm thành tựu ngành ngân hàng gồm 15 ngân hàng tiêu biểu với chủ đề “Ngành ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai” đã mang đến dấu ấn đậm nét về những thành tựu của ngành ngân hàng trong chặng đường 74 năm phát triển đầy tự hào, gắn liền với lịch sử dân tộc, khẳng định vai trò huyết mạch của ngành trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, khơi dậy niềm tự hào và động lực để tiếp tục phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng (áo dài xanh) cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tham quan gian trưng bày triển lãm của Agribank (Ảnh: BTC).

Đến với gian trưng bày triển lãm thành tựu ngành ngân hàng, Agribank hội tụ cùng các ngân hàng thương mại tiêu biểu mang đến không gian trưng bày ấn tượng - nơi những sản phẩm tài chính ưu việt, những giải pháp số tiên tiến và dịch vụ cá nhân hóa được trình diễn sống động, tương tác chân thực, công nghệ chạm đến từng giác quan.

Gian trưng bày của Agribank được thể hiện sống động thông qua các tư liệu, hình ảnh, phim phóng sự,… được trình diễn bằng công nghệ hiện đại, phản ánh toàn diện hành trình 37 năm “Sứ mệnh tự hào” đồng hành phát triển cùng “Tam nông” và không ngừng lớn mạnh cùng đất nước. Ra đời trước yêu cầu đổi mới, trải qua mỗi thời kỳ phát triển với những tên gọi khác nhau, nhưng “sứ mệnh tự hào” của Agribank luôn gắn liền với hành trình phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam và tiến trình phát triển đất nước.

37 năm trong chặng đường 74 năm phát triển của ngành ngân hàng và "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước", Agribank là định chế tài chính hàng đầu quốc gia luôn gắn bó, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trên khắp mọi miền Tổ quốc, bảo đảm cung ứng nguồn vốn, dịch vụ phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Từ cho vay hộ nông dân, thành lập tổ liên danh vay vốn, ngân hàng lưu động, đề xuất sáng kiến thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo - tiền thân của Ngân hàng chính sách xã hội ngày nay, đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, chuỗi liên kết, nông nghiệp công nghệ cao,… tất cả đã tạo nên dấu ấn đậm nét của một ngân hàng vì nhân dân và sự phát triển đất nước.

Ngoài lĩnh vực truyền thống là “tam nông”, Agribank đang dành hơn 40% dư nợ đầu tư phát triển lĩnh vực then chốt như: Năng lượng tái tạo, công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và hoạt động tiêu dùng, dịch vụ - góp phần kiến tạo diện mạo mới cho nền kinh tế đất nước. Tiên phong trên hành trình chuyển đổi số, Agribank kiên định mục tiêu xây dựng ngân hàng số hiện đại, thân thiện, với hơn 200 sản phẩm tài chính an toàn, tiện ích, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng; đáp ứng khoảng 95% giao dịch qua kênh số, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hiện thực hóa tầm nhìn về một nền tài chính thông minh - an toàn - tiện ích.

Đại diện Agribank, Phó tổng giám đốc Đỗ Đức Thành giới thiệu đến Thống đốc và đoàn đại biểu NHNN giải pháp Quầy giao dịch thông minh thể hiện dấu ấn quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của Agribank (Ảnh: BTC).

Với những dấu ấn quan trọng đóng góp vào thành tựu vẻ vang của ngành ngân hàng và đất nước trong "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", ngay trong buổi khai mạc, Agribank đã được đón Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Nhà nước đến tham quan gian trưng bày và trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

Nhân dịp này, Agribank đã giới thiệu đến Thống đốc và các đại biểu giải pháp quầy giao dịch thông minh gồm Smart Kiosk, Smart Tablet và một số thiết bị/phần mềm thông minh khác. Quy trình giao dịch được số hóa, thay đổi hoàn toàn, thay vì phải xếp hàng chờ đợi, điền nhiều giấy tờ phức tạp, khách hàng chỉ cần đặt căn cước công dân vào Smart Kiosk, do đó hầu hết các giao dịch của khách hàng từ mở tài khoản, gửi tiền, vay tiền... được rút ngắn thời gian giao dịch khoảng 80-90%, hỗ trợ tốt cho khách hàng, nhất là bà con nông thôn, vùng sâu vùng xa - những người còn xa lạ với công nghệ hay gặp khó khăn với thủ tục ngân hàng truyền thống.

Trong thời gian tới, mô hình quầy giao dịch này sẽ có mặt tại hơn 2.200 điểm giao dịch của Agribank trên cả nước góp phần hiện thực hoá cam kết “Toàn bộ giao dịch đều được số hoá, toàn thể khách hàng đều được phục vụ”.

Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ chỉ đạo triển khai các giải pháp số hiện đại của Agribank tại gian hàng triển lãm (Ảnh: BTC).

Mang đến triển lãm với diện mạo và dấu ấn riêng biệt của một định chế tài chính chủ lực quốc gia, khách tham quan khu vực trưng bày của Agribank có cơ hội trải nghiệm, tương tác thực tế với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại: mở tài khoản, đăng ký khoản vay, thanh toán số, giao dịch, mua sắm trên dịch vụ Agribank Plus…, kết nối tức thì từ không gian trưng bày tới hệ thống ngân hàng bằng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày triển lãm của Agribank (Ảnh: BTC).

Không chỉ vậy, khách tham quan còn được hòa mình vào các trải nghiệm tại gian hàng của Agribank thông qua những mini game sôi động và có cơ hội lưu lại những khoảnh khắc check-in AI độc đáo, ý nghĩa và đầy bất ngờ để rinh về hàng nghìn phần quà hấp dẫn, bao gồm: bộ quà tặng khăn và áo “Mặc lên tự hào” và các bộ quà tặng “Sắc đỏ tự hào” mang đậm hình ảnh, thương hiệu Agribank lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong ngày hội lớn.

Các đại biểu và đông đảo khách hàng tham quan khu vực trưng bày triển lãm và tham gia trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ để nhận quà tặng của Agribank (Ảnh: BTC).

Triển lãm tiếp tục diễn ra đến ngày 5/9 với nhiều hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách đến tham quan và trải nghiệm thực tế sống động bức tranh toàn cảnh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong suốt 80 năm qua. Với ý nghĩa sâu sắc đó, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" xứng đáng là một công trình quy mô và tầm vóc của lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, khẳng định tiềm lực, vị thế và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Được góp mặt trong triển lãm thành tựu của đất nước giúp mỗi cán bộ, người lao động Agribank nói riêng và toàn ngành ngân hàng nói chung càng tự hào về truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo và những thành quả lớn lao của dân tộc Việt Nam nói chung, ngành ngân hàng nói riêng. Đây sẽ là động lực to lớn để hệ thống Agribank và toàn ngành ngân hàng được tiếp thêm sức mạnh, bồi đắp tình yêu ngành, yêu nghề, tình yêu Tổ quốc, khát vọng cống hiến, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành, của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng.