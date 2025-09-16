Agribank tổ chức tham quan Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đây là hoạt động giáo dục truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc của Công đoàn Agribank chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, là dịp để cán bộ, đoàn viên, người lao động Agribank được chiêm ngưỡng những thành tựu rực rỡ của đất nước trong chặng đường 80 năm vẻ vang, từ đó khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển đất nước bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tham dự Chương trình có ông Phạm Đức Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Agribank, bà Từ Thị Kim Thanh - Thành viên Hội đồng thành viên, ông Đoàn Ngọc Lưu - Phó tổng giám đốc, ông Lê Mạnh Thắng - Thành viên Ban Kiểm soát, bà Thái Thị An Hoa - Thành viên Ban Kiểm soát, ông Phạm Hồ Bắc - Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Agribank và gần 800 đoàn viên, người lao động Agribank từ các công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống.

Gần 800 đoàn viên, người lao động Agribank tham quan Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ảnh: Agribank).

Dấu ấn ngành ngân hàng và hành trình “Sứ mệnh tự hào” của Agribank

Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khuôn khổ chung của triển lãm, gian trưng bày của ngành ngân hàng Việt Nam mang đến bức tranh toàn diện về hành trình 74 năm đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước với chủ đề “Ngành ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ - Vững vàng hiện tại - Kiến tạo tương lai”.

Lịch sử ngân hàng Việt Nam là chặng đường đầy bản lĩnh, trí tuệ bền bỉ và tận hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước, phụng sự Tổ quốc. Dù trải qua nhiều biến động và thử thách, ngành ngân hàng luôn vững vàng, chiếm trọn niềm tin của người dân, khẳng định vai trò huyết mạch của nền tài chính - kinh tế quốc gia.

Hành trình 37 năm “Sứ mệnh tự hào” của Agribank (Ảnh: Agribank).

Tại khu vực trải nghiệm của Agribank trong tổng thể trưng bày của ngành ngân hàng, các đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống ôn lại hành trình 37 năm “Sứ mệnh tự hào” của Agribank.

Trong dòng chảy vẻ vang của non sông gấm vóc, Agribank cùng ngành ngân hàng Việt Nam với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, không ngừng chuyển mình, kiên định mục tiêu đổi mới, phát triển vượt bậc, giữ vững bản sắc "Trung thực, Kỷ cương, Sáng tạo, Chất lượng, Hiệu quả". Agribank vươn lên mạnh mẽ để trở thành ngân hàng hiện đại - hội nhập - bền vững, giữ vai trò trụ cột, chủ lực trong hệ thống tài chính quốc gia, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Không gian trưng bày ấn tượng với các sản phẩm tài chính ưu việt, những giải pháp số tiên tiến và dịch vụ cá nhân hóa là dấu ấn với mỗi đoàn viên, người lao động Agribank, thể hiện rõ nét vai trò của Agribank trong công cuộc chuyển đổi số, thúc đẩy tài chính toàn diện, hiện thực hóa tầm nhìn về một Việt Nam bản lĩnh, bứt phá, sáng tạo, vươn mình hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Cán bộ, người lao động Agribank tham quan không gian triển lãm (Ảnh: Agribank).

Hành trình gắn kết, lan tỏa khát vọng

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành, với vai trò là cầu nối gắn kết, Công đoàn Agribank đã tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc.

Ông Phạm Đức Tuấn - Thành viên Hội đồng, Chủ tịch Công đoàn Agribank - nhấn mạnh, chương trình tham quan Triển lãm thành tựu 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là dịp để mỗi cán bộ, người lao động Agribank càng ý thức rõ hơn trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tiên phong, chủ động thích ứng trước những cơ hội và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của ngành ngân hàng và hành trình 37 năm “Sứ mệnh tự hào” của Agribank đã bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, từ đó khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động Agribank. Mỗi người sẽ là một mảnh ghép quan trọng góp phần xây dựng Agribank vững mạnh, đồng hành cùng ngành ngân hàng, góp phần cùng đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Công đoàn Agribank, bằng sự chủ động và sáng tạo, đã và đang lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng đổi mới, đồng thời khích lệ đoàn viên, người lao động phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến xây dựng Agribank phát triển vững mạnh, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính quốc gia.

Agribank kiên định với mục tiêu cùng ngành ngân hàng, cùng đất nước và người dân sẵn sàng trên hành trình kiến tạo một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc.