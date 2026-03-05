Giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng mỗi chiều

Theo đó, vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng/lượng mỗi chiều, hiện giao dịch tại mức 181,7-184,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Kết thúc phiên hôm qua (4/3), vàng nhẫn được niêm yết tại 181,4-184,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch hai chiều là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước vừa ghi nhận một phiên điều chỉnh giảm mạnh. Vàng miếng SJC hiện được giao dịch ở mức 181,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 184,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 4 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Tương tự, vàng nhẫn cũng được niêm yết ở 181,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 184,2 triệu đồng/lượng chiều bán, thấp hơn 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với đầu giờ sáng hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang phục hồi, dao động quanh 5.142,2 USD/ounce, tương đương khoảng 163,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí).

Như vậy, giá vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 20,6 triệu đồng/lượng so với mặt bằng giá trong nước.

Căng thẳng leo thang với Iran, những bất ổn mới liên quan đến chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với lạm phát tại Mỹ vượt kỳ vọng đang tạo lực đỡ cho giá vàng. Tuy nhiên, theo bà Rhona O’Connell - Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA và châu Á tại StoneX - kim loại quý này đang rơi vào trạng thái “quá mua” và có khả năng bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Xét về trung và dài hạn, bà O’Connell vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng. Áp lực lạm phát ở khâu sản xuất gia tăng đáng kể, thể hiện qua việc chỉ số PPI của Mỹ ghi nhận mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 1/2025, tiếp tục là yếu tố nền tảng hỗ trợ giá kim loại quý.

Dòng vốn vào các quỹ ETF vàng trong năm nay tăng ở mức khiêm tốn, song vị thế mua ròng do Commodity Futures Trading Commission (CFTC) thống kê đã sụt giảm đáng kể. Lượng vàng tồn kho cũng giảm 91 tấn, tương đương 8% từ đầu năm, xuống còn 1.036 tấn - thấp hơn 11% so với mức trung bình của cả năm 2025. Dựa trên các dữ liệu này, bà O’Connell nhận định áp lực bán đầu cơ trên các sàn giao dịch vàng hiện không lớn.

Trong khi đó, theo bản tin đăng trên nền tảng X của The Kobeissi Letter, dẫn số liệu từ Bank of America, các quỹ vàng toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn ròng hơn 6,2 tỷ USD trong tuần qua, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp hút tiền. Tính từ đầu năm, tổng vốn đổ vào các quỹ vàng đã đạt mức kỷ lục hơn 148 tỷ USD.

Đồng USD mạnh lên

Đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá khi chỉ số USD-Index lên mức 99,2 điểm, cao hơn 0,65 điểm so với phiên liền trước.

Đà tăng của đồng bạc xanh diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất, khi áp lực lạm phát có nguy cơ gia tăng do căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang ngày thứ 5, với các đợt tấn công đáp trả lẫn nhau ngày càng dồn dập. Giá dầu, khí đốt và phân bón tăng mạnh sau thông tin một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết eo biển Hormuz đã bị phong tỏa.

Ở thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm VND/USD ở mức 25.052 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. Giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục xu hướng đi lên.