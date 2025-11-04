Công ty SJC giảm doanh thu từ 25.000 tỷ đồng về gần 8.900 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất nửa năm, ghi nhận thu về 8.840 tỷ đồng, giảm sâu so với mức gần 25.000 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ các chi phí, công ty báo lãi trước thuế 84 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 68 tỷ đồng.

SJC là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TPHCM. Trước khi Nghị định 232 có hiệu lực, SJC là doanh nghiệp duy nhất được sản xuất vàng miếng.

Những năm trở lại đây, đi cùng với sự biến động của giá vàng, tình hình kinh doanh của SJC tăng trưởng đáng kể. Doanh thu công ty hàng năm thu về hàng chục nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2024, doanh thu đạt 32.193 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đột biến lên 283 tỷ đồng.

Năm 2025, công ty đặt kế hoạch năm nay với doanh thu xấp xỉ 34.900 tỷ đồng và lãi trước thuế 119 tỷ đồng.

Dù thế, nửa đầu năm nay, doanh thu SJC ghi nhận giảm mạnh trong bối cảnh giá vàng liên tiếp lập kỷ lục mới. Tính đến sáng 4/11, giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức cao nhất 147 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 149 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng hơn 77%.

Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước tăng theo đà tăng của thế giới tăng, đi cùng tâm lý tích luỹ của người dân.

Ngoài ra, nguồn cung trong nước khan hiếm do Ngân hàng Nhà nước tạm thời dừng bán vàng SJC ra thị trường trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý mới. Về vấn đề này, sau khi Nghị định 232 có hiệu lực từ ngày 10/10, thị trường sắp có nhiều đơn vị được sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ điều kiện quy định.

Không riêng SJC sụt giảm, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng ghi nhận doanh số vàng miếng giảm đến 60% trong nửa đầu năm, nguyên nhân là khó khăn về nguyên liệu và nguồn cung kéo dài từ nửa cuối năm ngoái đến nay. Nửa đầu năm, PNJ thu về 3.650 tỷ đồng từ mảng vàng miếng, trong khi cùng kỳ là gần 7.150 tỷ đồng.